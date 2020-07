Gallego arrenca a Gijón destacant el planter però prioritzant el rendiment

El surienc David Gallego va ser presentat ahir com a nou entrenador de l'Sporting de Gijón en un acte en què va afirmar que «vinc a construir alguna cosa sense renunciar a res» i en què, preguntat pel valor de la històric planter de Mareo, va matisar que «el miraré, però només em caso amb el rendiment» dels jugadors.

Gallego, que va arribar acompanyat de tot el seu equip, va començar dient que «les bases del projecte són molt clares. Una part important serà l'aposta per Mareo, però una cosa és l'aposta i una altra és el rendiment. El que m'interessa de cara al diumenge és el rendiment».

El bagenc va explicar que el fitxatge per l'Sporting «va ser molt ràpid, des de fa pràcticament una setmana. N'hem parlat i ha anat molt de pressa».



Els menys golejats

David Gallego, que no va poder avançar si el club retindrà un dels seus millors homes, el porter Mariño, no va voler parlar de l'etapa anterior de l'Sporting però, de cara al futur, «m'agradaria ser dels menys golejats d'aquest any. Com ho podem aconseguir, ja ho veurem. El perfil de jugadors de què disposem ens farà apostar per una cosa o per una altra».

Sobre l'estil, «volem ser un equip vertical, dinàmic, intens i que competeixi cada setmana» i va escollir l'Sporting «per la massa social, el club, el projecte de Mareo i el seu interès en mi».