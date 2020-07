L'abrerenc de la Lazio Raúl Moro celebra el debut contra la Juventus

El davanter abrerenc de 17 anys Raúl Moro va viure dilluns un dels millors moments de la seva vida. Va entrar en els últims minuts del partit que el seu equip, la Lazio, va disputar al camp de la Juventus. Els romans intentaven igualar el 2-1 que al final no es va moure i el tècnic, Simone Inzaghi, va utilitzar un jugador que té relació amb dos equips de les nostres comarques, el CF Igualada, en què hi va actuar set anys, i el Gimnàstic de Manresa, a part de l'AE Abrera, d'on va sortir.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Moro, que avui podria una nova oportunitat en el partit que la Lazio disputa contra el Càller, va explicar que «no estava nerviós mentre era a la banqueta, però ja més quan em van fer escalfar». Que Inzaghi el fes sortir amb el resultat obert «ho valoro molt, i també perquè encara no tenim la Champions assegurada, ens falten dos punts». La Lazio és ara mateix quarta del campionat.

Moro va arribar a la Lazio l'estiu passat amb setze anys. Jugava al juvenil B del Barça, on havia arribat l'any anterior provinet de l'Espanyol, i els italians van pagar 6 milions d'euros pels seus serveis. Explica que «la seva confiança em va ajudar a acceptar el projecte i el repte de marxar de casa, mai no m'ha fet por, ja que el futbol és el meu somni».

Com també ho era conèixer el seu heroi, un Cristiano Ronaldo de qui és fan «des que tenia cinc o sis anys». Amb l'equip primavera de la Lazio, Moro ha anotat tres gols en onze partits. No va debutar abans amb el primer equip «perquè em vaig lesionar just abans de la represa de la lliga».