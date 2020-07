El Baxi s'interessa per Hinrichs, i el Gran Canaria per Ferrari

? Els clubs de l'ACB continuen planificant les seves plantilles. També és el cas del Baxi Manresa, que sembla que ha mostrat interès per l'ala pivot americà Seth Hinrichs, de 27 anys i 2,00 metres d'alçada. La darrera temporada l'ha jugada en el Ratiopharm Ulm de la Bundesliga. Es va formar a la universitat de Lafayette Leopards. Va debutar com a professional a la lliga portuguesa amb el Porto. Posteriorment va jugar a la segona lliga alemanya amb el Kirchheim Knights i amb el Rasta Vechta, amb qui va aconseguir l'ascens. Per la seva part, l'Herbalife Gran Canaria té molt avançades les negociacions amb el base Frankie Ferrari, que tan bon gust de boca va deixar en la curta estada al Baxi Manresa en l'inici de la temporada passada. Van ser les lesions les que no van deixar rendir posteriorment Ferrari a les ordres de Pedro Martínez. Al final, el base va exercir una clàusula de desvinculació que tenia per anar a fer la rehabilitació a Califòrnia; d'aquesta manera, el club es va estalviar diners.