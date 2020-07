El Cadí la Seu obrirà la Lliga Femenina amb el Casademont Saragossa a casa

Els 16 equips que integraran la Lliga Femenina Endesa 2020-21 ja coneixen el seu full de ruta. La competició es posarà en marxa el 19 de setembre amb una primera jornada en què destaquen duels com el derbi canari entre el Ciutat de la Llacuna i el Spar Gran Canària; i el duel entre València BC i Lointek Gernika Bizkaia.

El Cadí La Seu debutarà a casa davant el Casademont Saragossa, i l'altre conjunt català, l'Spar Uni Girona, també s'estrenarà a casa, en el seu cas davant un recent ascendit com el Movistar Estudiants; mentre que el Perfumerías Avenida viatja a Lugo per enfrontar-se al Durán Maquinària Ensino. Els altres partits de la primera jornada seran el Campus Promete-Quesos El Pastor, el CB Al-Qázeres-KutxaBank Arasi, i el Pajariel Bembibre-IDK Euskotren. La 15a jornada, que es disputarà el 19 de desembre, marcarà el final de la primera volta i determinarà els vuit classificats per a la Copa de la Reina. La competició tindrà com altres dates clau de la temporada, el 12 i 13 de setembre (es jugarà la Supercopa), del 4 al 7 de març (Copa de la Reina) i el 7 d'abril (inici dels play-off).