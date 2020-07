L'ACB es resisteix al format d'una lliga amb 19 o 20 equips

Els 18 clubs de l'ACB, entre ells el Baxi Manresa, reunits ahir en assemblea, van votar en contra de l'ascens del Gipuzkoa Basket a la Lliga Endesa, malgrat haver aconseguit una plaça per mèrits esportius a la Lliga LEB Or. L'altre equip que va assolir l'ascens va ser el CBC Valladolid, tot i que, en el seu cas, de moment, no ha pogut presentar un projecte econòmic viable per fer el salt de categoria. Sigui com sigui, i com ha manifestat en altres ocasions, l'ACB és reticent a una lliga amb 19 o 20 equips, tenint en compte que a causa de la covid-19 ja es va decidir fa temps que no hi hauria descensos i que, per tant, seguirien els mateixos divuit clubs de la temporada passada.



Davant de la pressió que exerceix la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) perquè es compleixin els acords en forma d'ascens dels dos millors de la LEB Or a l'ACB (s'ha de recordar, però, que la LEB Or no es va poder acabar aquesta temporada per la crisi de la covid-19), tot fa pensar que haurà de ser el Consejo Superior de Deportes (CSD) qui decideixi en aquest afer. En aquest sentit, la propera setmana, dimarts, hi ha prevista una reunió a tres bandes (ACB, FEB i CSD) que podria aclarir el futur del club basc.



El Gipuzkoa Basket necessitava que dues terceres parts dels clubs que configuren l'ACB votessin a favor del seu ascens, però no va ser així. L'entitat basca havia presentat tota la documentació econòmica requerida, havia demostrat que no té deutes amb la Seguretat Social i ni tampoc amb Hisenda. Atès que existeix un document firmat entre la Federació Espanyola de Bàsquet i l'ACB des de fa tres temporades, on es determina que hi haurà ascensos des de la LEB Or, el Gipuzkoa Basket té previst recórrer la decisió d'ahir de l'ACB de no tramitar el seu ascens.

La lliga, el 18 de setembre



En l'assemblea esmentada d'ahir de l'ACB també es van aprovar les dates d'inici de la propera temporada. La competició s'iniciarà el 12 i 13 de setembre amb la disputa de la Supercopa d'Espanya a Tenerife entre el Baskonia, Reial Madrid, FC Barcelona i Iberostar, que lluitaran pel primer títol del curs. Pel que fa a la Lliga Endesa, aquesta començarà amb la primera jornada entre els dies 18, 19 i 20 de setembre.