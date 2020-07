Vint-i-cinc derbis de Primera i Segona en només cinc mesos

Els equips de casa nostra de Primera i Segona Catalana van conèixer ahir els primers calendaris de la gimcana en què s'ha convertit la temporada vinent. Es tracta dels primers subgrups, els que han de determinar quins equips passen a la segona fase amb l'esperança de pujar de categoria i aquells que hauran de seguir lluitant per no perdre-la. En total, en aquests tres subgrups hi haurà 25 derbis comarcals i intercomarcals en els cinc mesos escassos de la competició.



Dubtes amb el camp

La Primera Catalana hauria d'arrencar a Solsona el 4 d'octubre, però aleshores és més que probable que el camp no estigui reparat després de l'esllavissada de la banda de l'institut que el va afectar fa unes setmanes. Per això, el debutant conjunt solsoní haurà de determinar on s'estrena com a local davant de l'Atlètic Sant Just.

En el mateix subgrup, un conjunt més veterà de la categoria, el Martorell, disputarà el seu primer enfrontament al camp d'un històric del futbol català, el Martinenc. Els enfrontaments entre els dos conjunts de les nostres comarques tindran lloc el 8 de novembre al Baix Nord i el 24 de gener en un escenari per determinar.



Set dels nostres per tres llocs

A Segona Catalana, el subgrup en què hi ha més equips de casa nostra és el 3B, amb tres de bagencs (Sallent, Joanenc i Pirinaica), tres de berguedans (Berga, Avià i Gironella) i un d'anoienc (Calaf). La densitat d'equips de casa nostra fa que només n'hi hagi quatre de fora (Castellar, Cerdanyola, Can Trias i Sant Quirze) i, per tant, més possibilitats d'assolir una de les tres places que permeten jugar per ascendir. En el debut, el Berga descansa. Hi ha dos enfrontaments directes, l'Avià-Calaf i el Pirinaica-Gironella; el Sallent rebrà el Castellar i el Joanenc visitarà Cerdanyola.

També hi ha dos equips nostres al subgrup 3B, de l'Anoia, els quals, a més, s'enfronten en la primera jornada, l'Òdena rebrà el San Mauro. Ahir no es va conèixer el calendari dels subgrups de la demarcació de Lleida, amb la qual cosa l'Organyà encara no sap quins seran.

També ahir, Mundo Deportivo va informar que la Tercera Divisió, en què hi ha enquadrats el Manresa i l'Igualada, arrencaria també entre el 3 i el 4 d'octubre.