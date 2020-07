La concessió del camp de futbol, un tema pendent

? Malgrat anunciar la seva retirada en la darrera assemblea de socis, Josep Besora es mantindrà al peu del canó, almenys, fins que no s'hagi desencallat el cas de la renovació de la concessió del camp de futbol municipal per part de l'Ajuntament de Sallent. Després de 50 anys, el consistori sallentí sembla que vol signar un altre estil de contracte, i equiparar els dos clubs de futbol, el Sallent i l'Estación. Josep Besora encapçala una comissió del mateix Sallent creada per negociar amb l'Ajuntament ja que està en desacord amb la proposta inicial.