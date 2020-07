Ferran Costa, nou tècnic del CE Manresa, es queda sense ascens a 2a B amb el Terrassa

Ferran Costa, nou entrenador del primer equip del CE Manresa, no va poder celebrar, anit, l'ascens a Segona Divisió B del que ha estat el seu equip aquesta temporada passada, el Terrassa (hi feia de segon entrenador al costat de Xevi Molist). Els egarencs van empatar amb l'Hospitalet 1 a 1 (Canario al min 55 per l'Hospitalet i Sergi Arranz al min 91 pel Terrassa) en el duel definitiu dels play-off celebrat a Badalona (l'empat valia a l'Hospitalet per la seva millor classificació a la lliga regular). Sí que van aconseguir l'ascens dos jugadors bagencs que juguen a l'Hospitalet, Adrià Parera, de Castell-bell i el Vilar, que va ser titular, i el manresà Martí Soler, que va sortir a la segona part.