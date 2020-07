Marc Márquez no arriscarà perquè «m'he quedat sense força i cal escoltar el cos»

El cerverí Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) va decidir no participar en la cursa d'avui al circuit de Jerez, segona del Mundial de MotoGP, després de provar-se en els entrenaments d'ahir. Márquez va reconèixer que «ha estat una setmana difícil. Ha passat de tot. Diumenge passat, després de la fractura al braç ni em plantejava ser aquí aquest cap de setmana, però un cop t'operen, si tens passió per alguna cosa, ganes d'alguna cosa i sobretot tens aquesta entrega, sempre sent conscient, realista i escoltant el teu cos, ho has de provar», va explicar Márquez.

«No ha pogut ser, però així et queda la consciència tranquil·la. Quan em vaig despertar de l'operació i quan em van treure el guix el primer que vaig fer va ser moure el colze, com em va recomanar el doctor. Vaig veure que tenia força, que tenia mobilitat, que podia fer flexions i que no em cansava més del compte, tot i que és clar que el dolor sempre hi és, perquè hi ha una fractura», va indicar el pilot de Repsol Honda.

«Vam parlar amb Honda, ho vam meditar i vaig tornar a casa. Em vaig posar una granota i vaig provar de posar-me sobre una moto i vaig veure que podia ser possible, i vam pactar provar-ho dissabte», continua Márquez, aclarint que «en tot moment soc jo el que ho demano, l'equip mai m'ha forçat. Quan m'he provat aquest matí ho he vist factible. M'he trobat bé, he fet un bon temps si bé em costava més fer un 'time-attack' de mantenir ritme i a partir d'aquí tot anava bé, però a la tarda, ja sigui per la calor o pel cansament, he fet una tanda llarga, he parat a boxes i quan he sortit he vist immediatament que em quedava sense força. Aquí m'he adonat que cal escoltar el cos».