El Ral·liesprint de la Cerdanya mostra la millor versió tot i les mesures per la covid

Alp va ser l'escenari, ahir, del 5è Ral·liesprint de la Cerdanya, una edició atípica per les condicions sanitàries en què es troba el país, però que no va decebre i va mostrar la millor versió, tant per l'alt nivell de competició com pel respecte a les mesures de prevenció. La prova, organitzada per Cerdanya Racing Club Esportiu i V-Line Org., va tenir 72 participants, 55 dels quals han aconseguit completar les 6 especials.

Després d'una llarga aturada obligatòria per la crisi del coronavirus, els ral·lis d'asfalt han tornat al primer pla del territori català amb la cita de la Cerdanya. Xavier Domènech-Daniel Muntadas (Porsche 997 GT3 MKI) van aconseguir la primera plaça, i José Luis García-Javier Moreno (Citroën DS3 N5) i Dani Solà-Sergi Brugué (BMW M3) van ocupar les altres dues posicions de podi.

La cursa tenia uns 36 km contra el crono dividits en tres passades de pujada a la carretera GI-400 en sentit Alp-Masella (6,03 km) i tres més passades en baixada Masella-Alp (5,95 km). L'equip Xavier Domènech-Daniel Muntadas, uns dels grans favorits, va sortir amb ganes de demostrar del que són capaços al volant del seu nou Porsche 997 GT3 MKI i es van col·locar líders del ral·liesprint des del primer tram. Així, anava obrint bretxa amb els segons classificats, José Luis García-Javier Moreno, seguits d'altres grans noms dels ral·lis: Dani Solà-Sergi Brugué. En acabar el bucle matinal, Domènech se situava a més de 26 segons sobre García. Així doncs, la gran lluita se centrava en el segon lloc, amb García i Solà separats per tan sols 0,9 segons.

Després del reagrupament i de l'assistència a Alp, arribaven els tres trams de baixada; Domènech-Muntadas aconseguien una mica més d'avantatge sobre els seus perseguidors en el primer, encara que en aquesta ocasió Solà i García van superar en els dos següents . Dani Solà es classificava davant de Domènech a la segona passada a Masella-Alp i posava la lluita per la plata encara més interessant, però finalment era García qui s'adjudicava el segon calaix del podi després d'un molt bon temps en l'últim tram de la jornada que li va permetre tancar la classificació 2,6 segons sobre Solà. La versió dels trams en baixada canviava les coses en força places fora de podi, amb molts canvis de posició.