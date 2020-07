El Catalònia-Joviat té un paper destacat al torneig Gran Penya Vilanova

L'equip sènior de l'Escacs Catalàonia-Joviat va participar en la dar-rera jornada de la lliga d'escacs online Gran Penya Vilanova. La competició s'ha disputat durant 9 diumenges, des del 24 de maig, a la plataforma d'escacs online Lichess.

El torneig va tenir el seu origen en l'èxit de la Lliga del Confinament que es va celebrar durant els mesos de març, abril i maig, organitzada pel CE Montmeló i el Cooltura Escacs. De fet es van elaborar els grups de competició en funció de la classificació d'aquest torneig. En total 100 equips organitzats en 10 categories: divisió d'honor i 9 divisions més. Es van presentar dos equips a la competició, un enquadrat a la Vuitena Divisió i l'altre a la Novena, ja que només havien participat en les dues darreres jornades de la Lliga del Confinament ja sense possibilitats de pujar de categoria. Des de la primera jornada, però, ambdós equips van demostrar estar en forma: a la tercera jornada ja eren a Quarta i Cinquena Divisió respectivament. Aleshores els dos equips es van fusionar en un de sol per causa de la dificultat que implicava completar les dues formacions i mantenir un bon nivell.

La progressió no es va veure interrompuda; a la jornada 5 el Catalònia-Joviat ja competia a la segona categoria i a la 6a, amb el reforç excepcional de l'IM Joan Mellado, es va assolir l'ascens a Primera. Aquest va ser el punt àlgid del Catalònia-Joviat al torneig, que va aconseguir mantenir-se a la 7a jornada, però a la 8a, si bé per un escàs marge de punts, no va poder evitar el descens a Segona. La novena i darrera jornada va tenir poca història, amb una cinquena plaça final a l'esmentada Segona, un resultat meritori, que situava el Catalònia-Joviat 25è de 100 equips. Més de 20 jugadors del club manresà van ser al torneig, els més regulars i destacats dels quals van ser Josep Maria Barón, Ramon Menach, Ildefons Hernández, Pere Oliveras, Ignasi Oliveras, Àngel Burniol, Carlos Torres, Dan Clotet, Joan Pérez, Hugo Pérez, Guillem Cabezas i Gerard Espinoza, els cinc darrers de promoció.