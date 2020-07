«Econòmicament és més rendible la Tercera Divisió que la Primera Catalana»

Sense necessitat de passar per unes eleccions, i després d'uns mesos comandant una gestora, Ruth Guerrero té via lliure per dirigir el club amb els mateixos directius que han integrat fins ara la junta provisional arran de la dimissió de Luis Villa

Ara ja és oficial. Després de passar uns mesos per la provisionalitat, encapçalant una junta gestora, Ruth Guerrero ja és la presidenta del CE Manresa; un càrrec per als propers sis anys. Ella ha encapçalat l'única candidatura presentada a la convocatòria d'eleccions.



Comencem pel final. S'ha tret un pes de sobre per no haver de passar per unes eleccions?

D'entrada, s'ha de tenir en compte que les eleccions són un procés democràtic i és bo que les entitats hi passin perquè permeten saber quin és el punt de vista dels socis. En el nostre cas concret sí que és cert que vam quedar sorpresos de l'interès de l'expresident José Luis Correa de voler tornar al club; en aquest sentit, em sobtaven les seves declaracions perquè poca cosa deien del seu projecte i només deixaven entreveure que nosaltres no havíem fet un procés electoral transparent i sempre ho deia a través de la premsa. Sigui com sigui, nosaltres hem rebut el suport de molta gent; hem sentit l'estima de molts socis.

Durant uns mesos ja ha pogut mesurar què és ser presidenta d'un club com el CE Manresa. És el que s'esperava?

No tenia unes expectatives clares ni en positiu ni en negatiu, però sí que és cert que he pogut copsar que s'ha de treballar molt i el dia a dia fa que no puguis avançar. En aquest període de provisionalitat hem hagut de fer de bombers, apagant molts focs. En la part positiva, m'ha anat molt bé conèixer altres presidents de Tercera Divisió que ja tenen un rodatge. En tot cas, vista l'experiència d'aquests mesos, considero que hem de rebaixar les nostres pretensions com a junta, som massa exigents i això és molt llarg.

Ara mateix, millorar la situació econòmica és el més important?

Tot el que fa referència a l'economia és el que més ens neguiteja. El nostre tresorer Manel Villaplana ja va explicar en la darrera assemblea de socis els nostres números, i tenint en compte que de diners no n'hi ha. De totes maneres, continuarem treballant per començar la nova temporada amb el mínim dèficit que sigui possible.

Econòmicament, es pot dir que la covid-19 ha anat bé per no haver de pagar a jugadors i tècnics durant uns mesos?

El coronavirus ha frenat l'entrada de diners. Estàvem treballant amb algunes empreses en aquest sentit, però també és cert que les despeses han estat inferiors.

Després de la seva dimissió el gener, ha fet la sensació com si la gestora tingués alguna cosa personal contra Luis Villa.

Per part nostra no hi ha res personal. Al començament de la temporada passada alguns de nosaltres vam intentar ajudar-lo però ens vam trobar que algunes empreses amb les quals havíem contactat per aconseguir suport econòmic van veure que faltava transparència al club pel que fa als comptes. Després d'alguns mesos d'insistir en aquest aspecte no va ser viable el nostre suport. No sé si ell cap a nosaltres té alguna cosa personal. Luis Villa certament era el cap visible, però hi havia més persones a la junta que en un moment donat podien haver fet canviar la gestió de l'entitat.

El canvi de pany del bar del camp de futbol que ell gestionava, va ser un error?

A l'assemblea ja vam demanar disculpes perquè podem admetre que els tempos en aquesta gestió no van ser els correctes. En una reunió amb Luis Villa, exposant-li que no se li renovaria la concessió del bar vam veure que, per la manera de procedir d'ell, calia demanar un canvi de pany del bar a l'Ajuntament. Cal tenir en compte que un dels proveïdors ens va enviar un document en què ens requeria dos congeladors i un forn. A partir d'aquí vam forçar el canvi per poder fer inventari i aclarir el que era de cadascú. El problema va ser que vam comunicar la decisió de canviar el pany a Luis Villa i a la seva dona, Sandra, a través d'un burofax, però l'Ajuntament va moure fitxa molt ràpid i va procedir a posar un pany nou abans que arribés la notificació als interessats. Potser s'hauria d'haver esperat una mica més. Per tant, puc entendre el seu disgust i reconec que es podia haver fet millor. Però ens preocupava que els proveïdors ens reclamessin material del bar, i ja tenim prou deutes.

Qui gestionarà el bar a partir de la propera temporada?

En la concessió d'unes instal·lacions esportives hi ha l'apartat de l'explotació del bar, que no deixa de ser la seu social del club. Nosaltres farem un contracte a nivell personal amb la vigència respecte al nostre mandat. És clar que el bar ha de donar un rendiment a l'entitat.

Fa uns dies es va conèixer la resolució respecte de la denúncia per van interposar per impagaments dos jugadors, Miguel Ángel Luque i Walter Fernández. D'entrada, el club s'ha estalviat els mesos del coronavirus.

Penso que és raonable. Davant de la denúncia dels dos jugadors, nosaltres vam fer les corresponents al·legacions. Estem molt contents de la resolució perquè només hem hagut d'assumir el deute anterior a la covid-19. Això, tenint en compte que també s'estava negociant amb els dos futbolistes, tot i que al final no ha servit de res.

La seva junta sempre ha parlat de reconèixer els deutes d'aquesta temporada, no pas de les anteriors. Fent un càlcul rodó, es parla d'una xifra d'uns 50.000 euros. Aquesta quantitat s'inclourà en el pressupost de la propera campanya o bé s'anirà assumint a mesura que hi hagi liquiditat?

Encara no ho tenim decidit, però el que no volem fer és anar a remolc tota la propera temporada. I el que tampoc no volem és prometre res. El que tenim clar és que els diners que destinem a aquesta partida del deute es distribuiran de forma equitativa amb relació a tothom que ha de cobrar alguna cosa. Tots els diners que recollim abans de començar la nova temporada, encara que siguin engrunes, com ara els beneficis de les jornades de tecnificació o del Campus Xavi, els repartirem. És complicat perquè, com he dit, la covid-19 ens ha frenat moltes negociacions.

Per a la propera, es parla d'un pressupost inferior al de la campanya passada?

La part més important de la rebaixa serà respecte del primer equip, entre un 30 i un 40 % menys. El futbol base, un 15% inferior.

La subvenció de la Federació Espanyola d'uns 50.000 euros és baixada del cel?

És vital. Ens va costar molt aconseguir-la aquesta darrera campanya i confio que en la propera tot sigui més fàcil. Per això, ja sabem que professionalitzar el club serà bàsic. Això vol dir fer alguns contractes amb seguretat social a jugadors i tècnics, i altres de voluntariat amb justificació de despeses. Cal ser molt curós. A la llarga, la Tercera Divisió cada cop la voldran professionalitzar més.

Han sospesat donar tot el pes esportiu a una persona, en aquest cas a Ferran Costa?

Jo no diria que és donar-li tot el poder. Al cap i a la fi, serà l'entrenador del primer equip i el director tècnic de la base. El que desapareix és la figura de la secretaria tècnica de la primera plantilla, que l'assumeix el responsable esportiu de la junta directiva. Això sí, a l'hora de fitxar és l'entrenador qui fa la feina. Per a una entitat és bàsic el bon funcionament estructural. En l'àmbit esportiu, no volem anarquia i, en canvi, confiem en el treball en equip.

Creu que la Tercera Divisió és sostenible per al CE Manresa?

Tenim clar que ara mateix és millor estar a Tercera Divisió que a Primera Catalana. En la categoria actual tenim la subvenció de la Federació Espanyola i, en canvi, a Primera Catalana, les despeses són molt semblants i sense un ajut tan important per part de la Federació Catalana. Per això vull desmentir, de totes totes, que nosaltres no vulguem conservar la Tercera Divisió, una categoria molt bonica.

Tenint en compte la covid-19, quina temporada s'imagina?

Ningú no ho pot saber. Nosaltres, vull dir els que ens dediquem al futbol, tenim un avantatge respecte d'altres esports, que el practiquem a l'aire lliure. A nivell de públic podem fer separacions en un espai molt ampli a les grades del Nou Estadi. La gent es podrà repartir molt bé. Tot serà qüestió d'hàbits. Pel que fa al primer equip, encara no coneixem quin serà el format de la Tercera Divisió, es parla molt de dos subgrups però tampoc no sabem quan es començarà. Sigui com sigui, Ferran Costa té com a data d'inici dels entrenaments el proper dia 17 d'agost.

En la fase inicial de la lliga passada, ja a Tercera Divisió, l'ambient a les grades del Nou Estadi va millorar i molt gràcies al grup d'animació capitanejat per Jordi Porcel. Després es va perdre. S'intentarà recuperar aquell caliu?

I tant. Ho hem de recuperar. Una de les nostres idees és acostar el jovent amb unes quotes reduïdes de socis. La franja de 15 a 20 anys els tenim desubicats. I també cal aconseguir que aquells que havien vingut cada setmana, com és el cas de molts jubilats, tornin al camp..

Sempre corre la brama que a Manresa només hi ha interès pel bàsquet. Què n'opina?

No ens podem comparar. El bàsquet ha tingut el seu recorregut i té el protagonisme que es mereix, però estic convençuda que a Manresa hi ha més jugadors de futbol que no pas de bàsquet. Del que es tracta és d'aconseguir el reconeixement que també volem per al CE Manresa, oimés ara després de recuperar la Tercera Divisió. En tot cas, caldria establir sinergies entre les entitats més representatives de la ciutat. Per posar un exemple, potser tindria recor-regut que el soci del Baxi pagués 5 euros més, per dir una quantitat, que podrien anar destinats al CE Manresa, a canvi de poder veure tots els partits de Tercera Divisió, fins i tot mirant de quadrar els calendaris. També es podria fer amb el futbol sala, que igualment es troba en una categoria molt interessant. Entenc que tot això és molt complicat lligar-ho perquè el dia a dia se'ns menja, i més tenint en compte que tots tenim la nostra feina, que lògicament ens ocupa molt temps. Per a aquestes coses aniria bé alguna persona jubilada que s'hi pogués dedicar per aconseguir algun projecte en comú.

Quina ha de ser la relació amb l'Ajuntament?

Hi ha d'haver feedback. Nosaltres hem de fer un pressupost ajustat a les nostres possibilitats i aprofitar les subvencions que ens puguin donar. S'ha de tenir en compte que les instal·lacions que utilitzem són municipals i, per tant, les despeses van a càrrec del consistori. Què més podem demanar? Hem de treballar agafats de la mà però sí que és cert que mirarem que l'Ajuntament pugui fer un pas més.

Cíclicament es parla de fusió amb el Gimnàstic de Manresa. Ara fa temps que no és així.

Doncs la veritat és que no m'ho he plantejat, encara que el CE Manresa ha d'estar sempre obert a tot per millorar i créixer. En aquest cas, les dues entitats de la mateixa ciutat ens nodrim els uns dels altres. No sé si es podria parlar d'un projecte que englobés la filosofia dels dos clubs.

Quant al futbol base, les categories són importants?

El CE Manresa ha de ser sostenible. Si per tenir bones categories hem de portar jugadors de Puigcerdà, de la Garrotxa o de Lleida perquè aquests després hagin d'estar becats i no paguin la quota, no ens interessa. Ara bé, dins de les nostres possibilitats, si formant jugadors de proximitat aconseguim aquestes categories altes, perfecte. Aquesta és la clau de l'èxit. En el cas del juvenil A sé que es pot entendre que molts dels seus components puguin estar lliures de pagar.

Tem que moltes famílies no puguin pagar les quotes per culpa de la covid-19?

No sabem quin abast tindrà això. En tot cas, qui ho necessiti es podrà acollir a la línia d'ajuts que ha establert l'Ajuntament de Manresa. Hem d'intentar no perdre cap jugador per aquest motiu. Nosaltres també estem treballant en projectes alternatius, amb entitats que ens poden donar el seu suport.