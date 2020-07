El Fuenlabrada no es veu fora del play-off malgrat anunciar-ho LaLiga

El Fuenlabrada ha assegurat que no es considera «fora» del play-off d'ascens a Primera Divisió, tot i el comunicat de LaLiga en el qual assegura que es cancel·la definitivament el seu partit ajornat contra el Deportivo i que serà l'Elx qui jugui la promoció.

«En relació al comunicat emès per LaLiga des del club volem aclarir que no renunciem a jugar el partit davant el Deportivo. Mostrem la disposició a jugar en el cas que sigui viable quan els jugadors estiguin aptes», va assenyalar el Fuenlabrada. A més, l'entitat entén que LaLiga no és «l'òrgan competent únic per prendre la decisió de suspendre el partit i donar la plaça a l'Elx. La decisió també està en mans del Comitè de Competició de la RFEF i, si escau, del Consejo Superior de Deportes. El club queda pendent de la resolució de la resta d'òrgans competents. Sense descartar que la decisió pugui retardar la disputa del partit».