La Juventus de Cristiano Ronaldo alça el seu novè Scudetto consecutiu

La Juventus ha aconseguit de manera matemàtica la Sèrie A de la lliga italiana al vèncer aquest diumenge per 2-0 a la Sampdoria a dues jornades de la fi de la competició, amb el que el gegant italià aixeca el seu novè Scudetto seguit.

Després de la derrota, dijous, una davant l'Udinese, la 'Juve' va aprofitar la seva segona bala, per estendre el seu domini en una de les grans lligues. Cristiano Ronaldo va obrir la llauna i també va forçar el 2-0 de Bernardeschi.

La 'Vecchia Signora' va estirar el seu domini a Itàlia de nou amb Cristiano Ronaldo com a millor argument. La fam de l'ex de el Reial Madrid, amb 31 gols i en lluita per la Bota d'Or, ha resultat clau per a una 'Juve' més eficaç que bonica en el seu joc. I és que Sarri no ha aconseguit fer brillar a un equip campió.

Després de cinc temporades amb Massimiliano Allegri, l'equip torinès es va estancar en el seu joc però no en el seu potencial per alçar un campionat atapeït, amb més d'un aspirant fins gairebé el final com feia molt temps que no passava. "La temporada més difícil en la història de el futbol italià", va dir Sarri.

El tècnic italià va deixar la mateixa sensació irregular de la seva anterior etapa al Chelsea, però a l'igual que amb els anglesos, que van guanyar la Lliga Europa, també va saber portar a la 'Juve' al més amunt. Els torinesos alcen el seu novè títol seguit, tot un rècord en els grans campionats europeus.