El Manchester United i el Chelsea obtenen plaça per a Lliga de Campions

El Manchester United es va imposar (0-2) a Leicester City en la darrera jornada de la Premier League, per quedar-se la tercera plaça i aconseguir el bitllet a la propera Champions que també buscava el seu rival, mentre que el Tottenham es va assegurar la Lliga Europa amb la sisena posició i el Bournemouth i el Watford han perdut la categoria. A més, el Chelsea no va fallar i va vèncer (2-0) a l Wolverhampton, per convertir també en èxit, el quart lloc que li serveix per jugar Champions, en la primera temporada amb un ex de renom com Frank Lampard. El Manchester United i el Chelsea acompanyaran a la màxima competició continental al campió Liverpool i al Manchester City, segon classificat. Els Wolves van caure a la setena posició, pendents de la final de la FA Cup per saber si juguen Europa de rebot, i el bitllet europeu de la sisena plaça ho va aconseguir el Tottenham.