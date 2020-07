Consells de Primera per als aprenents del CE Manresa

El Campus de Tecnificació del Centre d'Esports Manresa encara la seva recta final amb l'últim torn de joves futbolistes que han assistit a les classes impartides durant un parell de dies de juny i tot el juliol. Com a premi, els petits aprenents van rebre ahir la visita d'algú que fa pocs anys era com ells i que enguany ha disputat la seva primera campanya completa, dins del que ha permès el coronavirus, a la Primera Divisió.

El sallentí Aitor Ruibal, de 24 anys, va estar tres anys al CE Manresa, entre cadets i juvenils, abans de fer el salt al Cornellà i a l'Hospitalet i que el fitxés el Betis. Ruibal ha estat cedit aquesta temporada al Leganés, amb el qual ha estat a punt de salvar la categoria de manera miraculosa després que ningú no apostés per ells abans de la tornada de la competició. Un cop acabat el préstec al conjunt del sud de Madrid, tornarà al Betis, que haurà de decidir el seu futur.

De moment, vestit amb una camiseta dels Golden State Warriors, va tornar a una de les seves antigues cases, on va respondre les preguntes dels nois que s'hi entrenaven, els va signar autògrafs i es va interessar per futur de l'entitat en coincidir-hi amb la presidenta, Ruth Guerrero.

Els nois van estar tímids a l'hora de preguntar sobre futbol, però menys sobre videojocs, dels quals Ruibal és un especialista, i temes més personals. Això sí, el sallentí els va aconsellar que, sobretot, ara és moment de jugar però també de fer cas dels llibres, i els va desvelar que ell ara reprendrà els seus estudis perquè «quan era com vosaltres, no ho vaig fer gaire i d'aquí a deu anys, quan plegui, he de viure d'altres coses que potser no seran del futbol».



Obert a una cessió

En acabat, Ruibal va recordar a Regió7 els anys a Manresa i «com vaig aprendre dels entrenadors que vaig tenir abans de fer el salt. Em veig reflectit en la innocència dels nens, però ara semblen més interessats en la Play. Quan jo era com ells, només pensava en jugar i no tornava mai a casa».

Respecte del seu futur esportiu, «dependrà del Betis. Hi tinc dos anys més de contracte i a veure què volen de mi». Els andalusos tenen nou entrenador, Manuel Pellegrini. Ruibal, que en la xerrada amb els nois va admetre haver tingut ofertes d'equips com el Granada, el Valladolid o l'Osasuna, acceptaria «qualsevol cosa que suposi continuar jugant a Primera Divisió, jo hi estic obert». De moment, descansa d'una temporada que li ha ensenyat que «els jugadors de Primera Divisió, tots, són molt bons».