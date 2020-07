El moianès Marc Pedrals manté l'hegemonia en el català de vídeos subaquàtics

Marc Pedrals, de Moià, continua amb el seu domini particular del vídeo subaquàtic català. A les instal·lacions de la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona es va celebrar els dies 11 i 12 de juliol una nova edició del Campionat de Catalunya d'imatge subaquàtica (la prova va ser ajornada el mes de maig a causa de la pandèmia de la covid-19). Organitzat per la FECDAS (Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques), els participants en la modalitat de vídeo van presentar els seus respectius treballs (curts) i aquest dissabte 25, en el marc d'una cerimònia una mica diferent (ja que a causa de la covid-19 es va fer per videoconferència amb Zoom), es van conèixer les classificacions.

El moianès Marc Pedrals (The Busseing Pallars) va repetir la primera posició per segon any consecutiu juntament amb Paqui Serra (Unisub Sabadell), que feia d'assistent i model. Amb aquest nou títol, Marc Pedrals ja en suma un total de quatre en aquesta especialitat de vídeos.

El jurat, integrat per Jaume Minguell, Lluís Baldomero, Jesús Fernández , Carles Castillo i Marc Cubells, i Ferran Roure com a secretari, va atorgar 206 punts a la creació videogràfica de Marc Pedrals, amb millor puntuació en tots els apartats respecte dels seus dos adversaris: 30 guió, 36 qualitat tècnica, 33 banda sonora, 37 fauna i flora, 37 impressió general i 33 edició. La segona posició va ser per a Antoni Sales amb 151 punts (26 guió, 24 qualitat tècnica, 24 banda sonora, 28 fauna i flora, 24 impressió general i 25 edició), i la tercera per a Carles Xifré amb 145 (25 guió, 23 qualitat tècnica, 22 banda sonora, 27 fauna i flora, 23 impressió general i 25 edició).