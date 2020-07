El Reial Madrid confirma el positiu de Mariano

El davanter hispà-dominicà de el Reial Madrid, Mariano Díaz, es troba aïllat en el seu domicili després d'haver donat positiu en les proves per coronavirus practicades abans de la tornada aquest dimarts als entrenaments, segons ha confirmat el club madridista.

"Després dels tests de covid-19 realitzats ahir dilluns de manera individualitzada a la nostra primera plantilla de futbol pels serveis mèdics del Reial Madrid, el nostre jugador Mariano ha donat resultat positiu. El jfutbolista es troba en perfecte estat de salut i complint el protocol sanitari d'aïllament en el seu domicili ", ha indicat el club madridista.

El campió de Laliga Santander 2019-2020 ha tornat aquest dimarts a la feina a la seva ciutat esportiva de Valdebebas per començar a preparar el partit de tornada de vuitens de final contra el Manchester City del proper 7 d'agost.

Fonts de el club blanc han precisat que els test de la covid-19 es van dur a terme de forma individualitzada en els domicilis dels futbolistes, "de manera que Mariano Díaz no ha estat en contacte amb la resta de companys" de la primera plantilla blanca, i no hi hauria risc de transmissió comunitària.