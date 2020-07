Arthur no es presenta i el Barça li obre expedient

El Barça va obrir ahir un expedient al futbolista Arthur, que no es va presentar en la tornada als entrenaments de l'equip. El jugador va manifestar, des de Brasil, que no es pensa reincorporar al club, enfadat per haver estat traspassat a la Juventus i també perquè el tècnic, Quique Setién, no l'ha fet jugar més des que es va saber aquesta notícia. El Barça, però, no li pensa rescindir el contracte abans que s'acabi. En la sessió d'ahir, Lenglet i Griezmann van treballar al marge del grup i també ho va fer Ousmane Dembélé, que podria ser la gran novetat per rebre el Nàpols.