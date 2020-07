Els ascensos bloquegen la lliga de dinou

Semblava que amb la flexibilització dels cànons d'ascens a la lliga Endesa, la duresa anterior dels quals més d'una vegada havia salvat el Bàsquet Manresa, ens estalviaríem serials estivals sobre qui pot jugar o no a la lliga ACB. Però això només ho semblava fins a l'arribada del coronavirus. Ara mateix, quan falta una mica més d'un mes i mig perquè comenci la competició, encara no se sap quants equips la jugaran. Ahir havia de tenir lloc una reunió per saber si el Gipuzkoa jugarà la lliga Endesa, però no hi va haver acord entre les parts, que es tornaran a veure les cares avui mateix per desbloquejar la situació.

El cavall de batalla és la regularització de la lliga de cara a la temporada 2021-22. En la reunió d'ahir, el conjunt gipuscoà no hi era representat, segons va informar a través de les xarxes socials el periodista basc de Mundo Deportivo Txema Oliden. Sí que hi eren l'ACB, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d'Esports (CSD), que exerceix de mediador.

La demanda de l'ACB, que podria acceptar que en la propera temporada hi hagués dinou equips, és que la primavera que ve només ascendeixi un conjunt provinent de la lliga LEB Or. D'aquesta manera, a la màxima categoria es podrien mantenir només dos descensos i recuperar la lliga de divuit equips per a la presumible etapa post-pandèmia. No cal dir que la federació, que és qui organitza la LEB Or, no hi està gens d'acord.



Minimitzar riscos

Darrere de l'actitud de l'ACB hi ha la necessitat de convèncer les dues tipologies d'equips que habiten en la seva competició. Així, els poderosos no volen una lliga de dinou perquè això significa haver de disputar més partits en un calendari ja suficientment congestionat pels tornejos europeus. D'altra banda, hi ha els conjunts petits, que tampoc no la volen perquè podria suposar que hi hagués tres descensos, amb el risc evident de ser un dels que perdés la categoria.

L'ACB sap que hi ha un acord des de fa unes temporades pel qual es compromet a facilitar l'entrada a la lliga dels equips que ho han merescut esportivament. De la temporada interrompuda ho van ser el Valladolid i el Gipuzkoa, però els castellans no han pogut complir els requisits financers necessaris per pujar. Els bascos sí.

Davant d'aquesta situació, la patronal dels clubs sap que el CSD segurament l'obligarà a admetre el conjunt donostiarra, amb la qual cosa ha de preparar el terreny de cara al futur. Així, pressionada pels petits, no vol que n'hi hagi tres que perdin la categoria, sinó els dos de sempre, i pressionada pels grans, veu la necessitat de tornar als divuit equips tan aviat com es pugui. Per això, la seva solució és acabar perjudicant els equips de LEB Or i que només el proper campió pugui pujar.



Debilitar els guipuscoans

Darrere d'aquesta dilatació de temps també hi pot haver una operació que beneficiï els divuit equips que ara tenen plaça segura. I és que som a 29 de juliol i el Gipuzkoa encara no sap a quina categoria jugarà. Això, evidentment, no li facilita compaginar la plantilla, mentre que els seus rivals potencials ja les tenen gairebé perfilades del tot. Ha sorgit la idea que l'ACB vol allargar la situació tant com sigui possible perquè el Gipuzkoa comenci la lliga amb una formació dèbil, s'enfonsi a la classificació i que ja no tingui temps de recuperar-se. D'aquesta manera, si hi ha dos descensos i els bascos són un dels que baixen, només quedaria una altra plaça a repartir entre divuit. Un risc molt petit per als actuals associats.

I és que, a part de joves del planter, ahir mateix el Gipuzkoa comptava com a jugadors, respecte de la plantilla de l'any passat, amb el basquetbolista local Xabi Oroz i amb l'escorta nord-americà Johnny Dee. A final de setmana passada, per exemple, va marxar el letó Davis Rozitis, fitxat pel Bàsquet Girona.

Tot i que el president de l'entitat, Nacho Núñez, es mostra convençut que el Gipuzkoa jugarà a l'ACB en una lliga de dinou perquè hi té tot el dret, la pregunta és a quin preu ho farà. Haurà de completar una plantilla ràpidament per al seu tècnic, Marcelo Nicola, ja que la majoria d'equips començaran la premtemporada aviat, la setmana del 10 d'agost.

El que sembla que no canviarà és el sistema de competició, de tots contra tots i play-offs, tot i l'augment de quatre jornades. Es pal·liaria fent enfrontar els equips d'Eurolliga durant els caps de setmana de finestres FIBA.