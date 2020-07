Un jugador de l'Ameria dona positiu i el play-off amb el Girona queda a l'aire

Un jugador de l'Almeria, rival del Girona a la primera ronda del 'play off' d'ascens a LaLiga, ha donat positiu en les proves de Covid-19 efectuades per l'equip d'Almeria de manera individualitzada a plantilla, quadre tècnic, empleats i dirigents de club, ha informat aquest dimarts el club al seu web.

L'Almeria, atenent al protocol de Laliga i el CSD, ha aïllat el seu futbolista, que no presenta cap símptoma i es troba amb un bon estat de salut; i paral·lelament ha suspès els entrenaments i ha començat a desinfectar l'Estadi Jocs Mediterranis mentre la plantilla està en els seus domicilis.

A més, seguint el protocol de Laliga, es realitzarà una nova prova PCR a tots els membres de la plantilla en el dia d'avui després de la d'ahir.

El club ha posat en coneixement de les autoritats sanitàries aquesta situació, ha cessat tota l'activitat a la seva seu i ha informat a l'Ajuntament de la ciutat a través del Patronat Municipal d'Esports i de el regidor responsable en matèria esportiva.

Els matalassers estaven preparant, des de dilluns a la tarda, el play-off d'ascens a Primera Divisió, a més amb nou tècnic, després de la destitució de Mario Silva i l'arribada del portuguès José Gomes, que no va poder entrenar dilluns passat i sí ahir per no haver obtingut els resultats dels PCR practicats a ell i al seu cos tècnic.

La competició està aturada com a conseqüència de la detecció de fins a 28 positius en el Fuenlabrada, que estava a costa de sumar un punt a La Corunya per certificar la seva participació en el play-off d'ascens