L'Avinent té lloc reservat a la Copa d'Espanya Iberdrola

En un any atípic esportivament parlant, també en l'àmbit de l'atletisme, per culpa de la crisi del coronavirus, l'Avinent Manresa, malgrat no haver pogut disputar les diferents fases de la lliga estatal femenina Iberdrola en la seva màxima categoria, sí que podrà ser present en una competició que en certa forma substituirà la prestigiosa Divisió d'Honor, la final de l'anomenada Copa d'Espanya Iberdrola de clubs.

La Federació Espanyola d'atletisme ha donat a conèixer la relació d'equips classificats, i l'Avinent es troba, amb 16.844 punts IAAF, en setena posició del rànquing estatal, entre un total de 45 clubs. Aquesta setena posició li atorga el dret a participar directament a la gran final que tindrà lloc el proper dia 5 de setembre a la tarda, a la nova pista sintètica de Vallehermoso (Madrid). En aquest campionat que se celebrarà a l'aire lliure, l'Avinent Manresa haurà de competir amb el CA València, Playas de Castellón, Grupoempleo Pamplona At., Alcampo Scorpio 71 de Saragossa, At. Sant Sebastià, AD Marathon de Madrid i l'AA Catalunya.

Situar-se de nou entre les vuit millors formacions atlètiques femenines estatals referma la setena posició assolida per l'equip a la Copa d'Espanya de clubs en pista coberta 2020 que es va disputar a València, i supera el vuitè lloc assolit a la lliga femenina de Divisió d'Honor del 2017. Per tant, una nova fita esportiva assolida per aquesta gran generació d'atletes que no semblen tenir aturador.