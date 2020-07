Torres, Uber i Nájar, del Catalònia-Joviat, treuen una nota alta als estatals

Guillem Torres (17è sub-8), Hugo Uber (7è sub-10) i Oriol Nájar (4t sub-9 i 18è sub-10), de l'Escacs Catalònia-Joviat, han obtingut bons resultats al campionat estatal d'escacs per edats celebrat a Salobreña (Granada).

Guillem Torres va ser el primer d'estrenar-se; sortia amb la pressió de ser el primer del rànquing sub-8 entre un total de 58 participants. Els nervis li van jugar una mala passada i va encaixar sengles derrotes a les dues primeres rondes. Malgrat tot, Torres va refer-se i va protagonitzar una espectacular remuntada en gua-nyar les següents cinc rondes, fet que li va permetre disputar la dar-rera ronda a la taula 3 amb opcions de podi. L'enfrontament amb el català Pau Mulet es va decantar per aquest darrer, que es va endur la tercera plaça del campionat. Cal dir que Torres no n'hauria tingut prou de guanyar per quedar tercer, ja que depenia també d'altres resultats, i els desempats li eren molt desfavorables. Finalment una dissetena posició agredolça, per un bon resultat que hauria pogut ser molt millor.

Hugo Uber –que com Torres debutava en un estatal– i Oriol Nájar també van competir a un molt bon nivell en el campionat sub-10, que tenia 70 inscrits. Uber va fer una competició excepcional, jugant sempre als primers taulers i emparellant-se amb els millors (es va haver d'enfrontar al 2n, 3r, 4t i 5è classificats finals). Després de la 7a ronda els sis punts aconseguits li donaven clares opcions de podi, però les der-rotes en les dues darreres rondes a mans del madrileny Jaime Rey (2n a la classificació final) i el català Isaac Hermán (3r classificat final) el van deixar en la setena posició final, encapçalant un grup de set jugadors amb 6 punts, sens dubte un molt bon resultat.

Oriol Nájar, per la seva banda, també va tenir un bon inici de campionat, però va punxar a les rondes quarta i cinquena i també a la vuitena. Tot i així va sumar cinc victòries i unes taules, que li van valer la 18a posició a la general i la 4a entre els sub-9.

El campionat va ser clarament dominat pels escaquistes catalans, que van obtenir sis dels nou trofeus en joc: 1r i 3r de la general, 1r i 2n sub-9 i 2a i 3a de la classificació femenina. El campió Àlex Villa (CE Montornès) va acabar imbatut amb 8,5 punts de 9 de possibles. La propera cita serà al campionat de Catalunya d'edats, que enguany se celebrarà a Salou del 5 al 10 de setembre, després d'haver estat ajornat per Setmana Santa a causa de la covid-19.