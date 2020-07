«El futbol base cal que tingui importància i nosaltres volem donar-li una empenta»

La junta directiva del club sallentí, encapçalada per Ramon Besora, va optar per no presentar-se a la reelecció; un grup de pares de futbolistes de l'entitat han agafat el relleu

Malgrat estar vinculat al món del futbol només com a pare de dos joves futbolistes, el sallentí Dani Tarradellas ha fet el pas de presentar la seva candidatura a la presidència del CE Sallent per rellevar Ramon Besora, que no ha optat a la reelecció. Tarradellas ha estat l'única persona interessada en el càrrec i, per tant, s'ha convertit en president de forma automàtica.



Com va decidir presentar-s'hi?

Des de fa temps, un grup de pares hem anat mostrant inquietud per intentar que el futbol base del club millori. A partir d'aquí m'han empès a ser jo el capdavanter d'una candidatura a la presidència del CE Sallent que al final ha estat l'única. Diuen que he d'estar al davant perquè conec més gent... I aquí estem, al front de l'entitat. La realitat és que ens falten coses per lligar, i en algunes potser anem massa tard. Que no hi hagi hagut eleccions pot haver estat una bona notícia perquè en un poble sempre es tendeix més a destruir que a construir.

Qui forma la nova junta?

De moment som tres persones. Quim Bosch com a tresorer, Isabel Garcia com a secretària i jo mateix com a president. Tots tres som pares de jugadors del club i, evidentment, estem oberts a ampliar la directiva per repartir millor les feines.

El futbol base és l'assignatura pendent del CE Sallent?

Cal donar-li la importància que té, i nosaltres li podem donar una empenta. Cal tenir més canalla i disposar de categories més altes. Ens hem de preguntar per què això no és així. Ho deia el mateix Josep Besora, que el gran problema el tenim en el futbol 7, perquè hi ha moltes dificultats cada temporada per doblar els equips. Segurament això passa per un cúmul de circumstàncies. Molts nens i nenes se'n van al futbol sala i al bàsquet, i no sabem per què. Hem de valorar-ho.

Això vol dir que el primer equip tindrà menys recursos?

De cap manera. Una cosa no treu l'altra. Els darrers anys, el primer equip s'ha consolidat en una categoria molt atractiva com és la Segona Catalana. I hem de mantenir-ho, i tant; a veure si som capaços d'aconseguir-ho amb més jugadors del poble, tot i que no tanquem la porta a ningú de fora; cal trobar un equilibri. El que també volem és potenciar el filial, a Quarta Catalana, per donar sortida als jugadors que acaben del juvenil i inicialment no tinguin cabuda en el primer equip. S'ha d'aconseguir que no hagin de marxar a altres clubs.

Es compta amb Juanma Fernández per al primer equip?

Cal recordar que aquest tècnic encara no ha pogut debutar amb el CE Sallent; quan havia de fer-ho va arribar la crisi del coronavirus i només va poder fer un entrenament amb els jugadors. Nosaltres comptem amb ell i li donem tota la confiança. No s'entendria que féssim una altra cosa. A més, durant aquest temps ha fet una gran feina per mantenir la plantilla, i això també ho valorem. Per a ell, el CE Sallent és una aposta personal.

Quin paper tindrà en el nou CE Sallent el futbol femení?

Aquesta és una secció que dar-rerament ha funcionat molt bé al club, està ben muntada. Per tant, ho deixarem com està i, si es pot, reforçar-ho. Si una cosa tinc clara és que cal donar la mateixa importància al futbol femení en relació amb el masculí.

Com serà l'organigrama?

Tindrem un coordinador per al futbol 7 i un altre per al futbol 11. Ens agradaria molt disposar d'un coordinador general, un director esportiu, però en això anem molt tard i potser aquesta temporada no serà possible. Cal trobar la gent idònia per fer-ho.

La junta anterior no ha deixat deutes, i fins i tot un superàvit. Això és una bona notícia per a la nova junta directiva, oi?

Començar sense deutes és un gran avantatge perquè podem començar de zero. Econòmicament intentarem tenir més espònsors, però és cert que amb la crisi del coronavirus no serà fàcil perquè tampoc no sabem quan podrà arrancar tot, malgrat que la federació ja ha posat algunes dates d'inici dels campionats.

El conveni de concessió del camp de futbol per part de l'Ajuntament està creant debat; com ho veu?

Fins que no vegi el nou contracte no vull opinar al respecte. El que sí que puc dir és que veig lògic que sigui el CE Sallent el que porti la part més important de la gestió. Jo no vull problemes amb el CF Estación.