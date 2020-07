Els trenta equips de casa nostra de Tercera Catalana ja tenen calendari

El Navàs i el Puig-reig es van veure les cares, en territori berguedà, en un dels últims partits abans del confinament, amb triomf puig-reigenc per 1-0

La Federació Catalana de Futbol ha fet públics avui els calendaris dels 18 grups de Tercera Catalana de cara a la temporada vinent, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. Un total de 30 equips de les nostres comarques estan repartits en cinc grups diferents i des d'ahir ja saben l'itinerari que tindran i quins seran els seus primers rivals.

El grup amb més presència de casa nostra és el 7, amb un total de 13 equips. En la primera jornada destaca un derbi de proximitat entre el Navàs i el Puig-reig. També hi ha enfrontaments entre d'altres equips de casa nostra com ara el Joanenc B-Alt Berguedà, el Súria-Castellnou o el Pirinaica B-Navarcles. El primer dia també tindrem un Sant Cugat-Berga B, un Estación-Matadepera, un Cardona-Natació Terrassa o un Artés-Sant Pere Nord, a més d'un Viladecavalls-Fruitosenc. El calendari complet el podeu trobar AQUÍ.

Al grup 12 també hi ha nou equips nostres, en aquest cas de l'Anoia. En la primera jornada, curiosament, no hi haurà cap derbi. Els primers partits seran Atlètic Vilanova-Anoia; Ribes-La Pobla de Claramunt; Les Cabanyes-Masquefa; La Granada-Piera; Vilanova del Camí-Sitges; Montserrat Igualada-La Múnia; Carme-Penya Jove de les Roquetes i Ateneu Igualadí-Riudebitlles. El calendari, AQUÍ.

Al grup 8 i al grup 15 hi ha set equips de casa nostra en total. El primer és el dels conjunts del Baix Nord, un total de quatre. En la primera jornada tindrem un Abrera-Corbera, un Sant Esteve Sesrovires-Mirasol, un Sant Andreu de la Barca-Olesa i un Esparreguera-25 de Setembre. El calendari, AQUÍ. Pel que fa al grup 15, hi ha dos conjunts de l'Alt Urgell i un del Solsonès. Els aparellaments del primer dia són Solsona B-Vilanova de l'Aguda; La Seu d'Urgell-Torà i Bellcairenc-Oliana. El calendari de tota la lliga és AQUÍ.

Finalment, el grup 5 té el Moià, que debutarà al camp de l'Olímpic la Garriga i que té el calendari AQUÍ .