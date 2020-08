Hamilton vola cap a la «pole» a Silverstone i Sainz sortirà setè

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha emportat aquest dissabte la «pole», tercera consecutiva, en la sessió de qualificació del Gran Premi de Gran Bretanya, quarta cita del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) començarà des de la setena posició.



En la seva «pole» número 91, el sisena vegada campió del món ha personalitzat la superioritat absoluta dels Mercedes, que han tret un segon als seus perseguidors per poder copar, també amb el finlandès Valtteri Bottas, la primera fila de la graella a Silverstone.





Mentrestant, el neerlandès Max Verstappen ha estat el primer de la resta, tercer, i ha salvat l'orgull de Red Bull, que ha lamentat l'eliminació del tailandès Alexander Albon en la Q2; al costat d'ell sortirà Charles Leclerc (Ferrari), quart.



El britànic Lando Norris (McLaren) i el canadenc Llanci Stroll (Racing Point), cinquè i sisè respectivament, formaran la tercera línia. Sainz, l'australià Daniel Ricciardo (Renault), el francès Esteban Ocon (Renault) i l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) han tancat el 'Top 10'.



En una sessió marcada per l'absència del mexicà Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point), que ha donat positiu per coronavirus, i sense l'amenaça de la pluja malgrat el cel tapat, el danès Kevin Magnussen (Haas) ha començat marcant el primer crono de referència d'una primera tanda en la qual tots els pilots han sortit amb pneumàtics tous.



Pronto Bottas, dominador dels tercers lliures, ha près el relleu per comandar una Q1 que ha acabat amb un accident sense conseqüències majors del canadenc Nicholas Latifi (Williams), que ha perdut el control del seu monoplaça en el sector 2. El nord-americà, així com Magnussen, l'italià Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), el finlandès Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) i el francès Romain Grosjean (Haas), s'han quedat fora de la Q2.



Una maniobra de Hamilton a l'inici de la tanda per la brutícia en el traçat ha obligat a onejar la bandera vermella a Silverstone, i el contratemps ha deixat fora de la definitiva Q3 a Alexander Albon, un dels eliminats al costat del francès Pierre Gasly (AlphaTauri), l'alemany Nico Hulkenberg (Racing Point), el rus Daniil Kvyat (AlphaTauri) i el britànic George Russell (Williams). Mentrestant, Sainz aconseguia passar quart, només per darrere dels dos Mercedes i de l'holandès Max Verstappen (Red Bull).



La Q3 ha deixat clara la superioritat dels Mercedes, un segon i una dècima per davant dels seus rivals. Hamilton, amb un temps d'1.24.616, ha aconseguit posar-se per primera vegada al capdavant per davant del seu company d'equip. Ja en l'última volta, un error en el segon sector ha costat a Bottas la pole i ha facilitat la setena del britànic a Silverstone.







De fet, el vigent campió del món ha millorat el seu temps (1.24.303) i sortirà des del primer lloc de la graella al costat del finlandès a la recerca de la seva tercera victòria consecutiva, després de les aconseguides a Estiria i Hongria.