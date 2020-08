Una jutgessa de Barcelona obliga l'ACB a admetre el Gipuzkoa

El Gipuzkoa Basket va entregar ahir a la seu de la lliga ACB una resolució judicial en què estima la mesura cautelar sol·licitada pel club basc i «s'imposa l'obligació» d'inscriure l'equip «de manera immediata» a la propera Lliga Endesa. Va passar l'endemà que la reunió entre el Consell Superior d'Esports, l'ACB i la federació espanyola s'acabés sense cap acord perquè els donostiarres fossin admesos a la lliga.

El club basc va explicar, en una nota de premsa, que «quan les institucions públiques i esportives, que han de vetllar pel compliment de les normes i convenis, no ho aconsegueixen, no queda cap altra opció als equips, amb el seus mitjans limitats, que anar als tribunals». La resolució de la jutgessa deixa clar que «no hi pot haver recurs» a aquesta decisió i el Gipuzkoa espera que l'ACB «compleixi la resolució judicial sense més dilacions, després d'un llarg i tortuós procés de filiació, que ja ens ha causat grans perjudicis econòmics i esportius».