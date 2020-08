El Baxi inicia la marxa dilluns i els jugadors ja han començat a arribar

Set setmanes seran les que tindrà de preparació el Baxi Manresa abans del seu debut en la lliga Endesa, el 19 o el 20 de setembre, contra un rival encara per decidir. De fet, dilluns es comencen a fer les primeres proves físiques i per això alguns dels nous, i dels antics, jugadors ja han arribat a la capital del Bages per començar tots aquests tràmits.

A través de les xarxes socials del club van arribar les primeres salutacions. El primer va ser el base belga-congolès Jonathan Tabu, que va fer una piulada amb el missatge «arribat», en castellà.

Amb una mascareta i amb la família va arribar un Eulis Báez que no era a la ciutat des del mes de març. Aleshores, quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament, el Baxi li va donar permís per traslladar-se a Las Palmas amb els seus, on hi tenia més comoditats per suportar el tancament. Un cop reforçat el seu contracte, torna al Congost on ja no serà el més veterà de la plantilla, títol que recau en Rafa Martínez.

Dues de les novetats també han arribat en les últimes hores provinents de terres bàltiques. Un és l'ala estonià Janari Joesaar, que afronta la seva segona experiència a la lliga Endesa després de la que va viure amb l'Iberostar Tenerife. El segon és el lituà Martynas Sajus, que s'estrena fora del seu país, procedent del Lietkabelis, un dels rivals del Baxi en la passada Lliga de Campions.

A l'espera que arribin els altres nous jugadors, i que s'aclareixi què passa amb la possible contractació de l'ala-pivot Seth Hinrichs, els manresans començaran a treballar, seguint tots els protocols, amb la vista posada en l'únic compromís confirmat fins ara, la semifinal de la Lliga Catalana contra el Barça, el 4 de setembre.