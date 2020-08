Un Navàs-Puig-reig i dos derbis del Bages per arrencar Tercera Catalana

La Federació Catalana de Futbol ha fet públics els calendaris de tots els grups de la Tercera Catalana. En cinc dels divuit hi ha presència d'un total de 29 conjunts de les nostres comarques que, per tant, oferiran molts duels de la màxima rivalitat.

El grup 7 és el que presenta més representants de les nostres comarques, en concret tretze del Bages i del Berguedà. El partit més interessant, a priori, serà el que disputaran el Navàs i el Puig-reig. Tots dos equips es van enfrontar, precisament, en territori berguedà la penúltima setmana en què hi va haver partits, amb victòria verd-i-vermella per 1-0. Ara es torna la visita als groc-i-negres en un partit entre conjunts de dues comarques diferents però de viles separades per només deu quilòmetres de distància.

La jornada inicial tindrà dos derbis bagencs, el Súria-Castellnou i el Pirinaica B-Navarcles. A part, el Joanenc jugarà contra un dels ascendits, l'Alt Berguedà. Un altre dels que ha pujat, l'Estación, debutarà en la nova categoria rebent el Matadepera B. Pel que fa als altres quatre conjunts, en la primera jornada, el Cardona i l'Artés debutaran al seu camp de futbol i el Fruitosenc i el Berga B hauran de viatjar.



Cap més derbi, de moment

Curiosament, tot i haver-hi vuit equips anoiencs al grup 12, no s'enfrontaran entre ells en la primera jornada, ni tampoc en la segona. Caldrà esperar a la tercera per veure un Anoia-La Pobla de Claramunt. Davant de la densitat d'equips de la comarca, és esperable que algun d'ells lluiti per poder ascendir.

Als altres grups, al 8 hi ha quatre conjunts del Baix Llobregat Nord i hi haurà un Olesa-Sant Esteve Sesrovires el segon dia de competició, l'11 d'octubre. Pel que fa a la resta de grups, el Moià es toba sol al grup 5 amb tot de conjunts d'Osona i del Vallès Oriental. El seu primer partit serà a la Garriga. Finalment, els conjunts del Solsonès i de l'Alt Urgell estan equadrats al grup 15. Hi haurà un La Seu-Oliana a la tercera jornada i un Oliana-Solsona B a la quarta.