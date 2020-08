Un agost que marcarà el nou ritme esportiu

El mes d'agost de la normalitat solia ser el de la tornada a la vida després de la hibernació. La pausa estival en molts esdeveniments que funcionen per temporades de setembre a maig tocava a la fi i, mica en mica, el panorama s'omplia d'enfrontaments amistosos previs a l'inici de les grans competicions d'equip que, en el cas del futbol d'elit, cada cop s'avançaven més.

Fins i tot en els esports típics de l'estiu, tot estava pautat. A l'agost hi solia haver gran cita atlètica, l'inici de la Vuelta a Espanya o aturades per vacances d'algunes setmanes en els mundials de motos o de cotxes, abans de tornar a rodar cap la segona quinzena, habitualment a la República Txeca i a Hongria, respectivament.

Aquest agost no serà com tots els que hem conegut. Per a alguns és d'inici de nous projectes després de mesos d'estar aturats. Per a d'altres, de continuació de posades en escena rares i sense espectadors a les graderies, en què diferents temporades s'encavalcaran depenent de les polítiques de cada país. Sembla que en les properes setmanes, habitualment de migdiada i de tedi, es pot marcar el pas que se seguirà en els mesos que venen, en què no sembla que la situació sanitària hagi de permetre grans alegries.



Diferents temporades

Perquè el fet que es decideixi la Lliga de Campions i la Lliga Europa de futbol en unes setmanes en què normalment es jugaven les prèvies de l'any següent serà estrany. I encara més, en el futbol, com cohabitaran aquests finals de cicle, amb algunes promocions d'ascens que encara s'han de jugar, amb l'inici de lligues, com la belga, la setmana que ve, o la francesa, el proper dia 21. Així, el París Saint-Germain o el Lió podrien ser campions continentals de la temporada 2019-20 mentre al seu país comença a caminar la lliga 2020-21. Tot un embolic.

En el mateix sentit va el bàsquet. Aquesta setmana comencen a rodar els equip de l'ACB per a la propera temporada, encara amb molts dubtes, mentre només fa una setmana que s'ha iniciat la represa de l'NBA a la bombolla d'Orlando, un campionat que no s'ha de decidir fins a l'octubre. En un mon en què els transvasaments entre el bàsquet FIBA i el nord-americà cada cop són més normals, la situació genera distorsions evidents.



Tour i grans eslams

Dos dels esports que tornen a poc a poc són el ciclisme i el tennis. El de les dues rodes, amb tot parat des de la París-Niça del març, viurà una temporada exprés amb les tres rondes grans gairebé seguides. El Tour de França, habitual únic entreteniment per a molts durant el llarg juliol, i somnífer per fer les migdiades per a d'altres, arribarà ara el 29 d'agost, se suposa que amb no tanta calor. Dos dies després arrencarà un Obert d'Estats Units de tennis que respecta les dates, però ho farà amb moltes baixes de jugadors que tenen por a la malaltia, com la d'ahir confirmada de Nick Kyrgios, i gairebé sense preparació. I tot seguit, al setembre, ha d'arribar Roland Garros. Tot a l'inrevés.

A l'agost, des de fa uns anys, tampoc no hi hauria d'haver un altre tipus de Gran Eslam, el de golf. Amb el canvi d'ordre, l'últim hauria hagut de ser l'Obert Britànic, el juliol. Però aquesta setmana es disputa el campionat de la PGA, que hauria de ser el tercer per ordre. El setembre tindrem l'Obert dels Estats Units i fins al novembre no es visitarà Augusta per la Màsters. L'Obert Britànic, ha quedat definitivament suspès, igual que la Ryder Cup, l'enfrontament centenari entre Europa i els Estats Units.



Dubtes amb l'esport amateur

I llavors hi ha tot l'esport amateur, que anirà més lent. Ja ho faran els campionats, que no arrencaran, a priori, fins a l'octubre, i es que poden arrencar. A hores d'ara falta per posar molt fil a l'agulla sobre com seguir els protocols quan no es tinguin les grans possibilitats que hi ha en molts esports professionals, en què les proves PCR corren com l'aigua i en què hi pot haver més aïllament.

Tot, en una temporada preolímpica, de pre-Eurocopa i de pre-tot allò que es va haver d'ajornar mesos enrere. El primer pas s'haurà de fer en aquest mes d'agost tan diferent.