Aitor Ruibal, un exemple d'adaptació

A Leganés, Pol Lorente es va trobar amb el sallentí Aitor Ruibal, que ha jugat a l'equip madrileny cedit pel Betis. Tot i haver estat davanter golejador tota la seva carrera, Aguirre el va resituar a la banda dreta i el bagenc va respondre amb un bon rendiment. Per a Lorente, «ell és l'exemple de com un jugador entén que pot ser necessari en d'altres funcions i mostra una capacitat enorme per adaptar-s'hi. Estic molt orgullós que demostrés que podia ser vàlid en situacions no conegudes, ni que no fos en la posició que li agrada més». Per al preparador físic, «estic segur que aquests mesos li serviran de molt de cara al futur».