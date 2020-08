L'hoquei femení bagenc roda cap amunt

Tot i no disposar de cap equip en les màximes categories, tant masculina com femenina, de l'hoquei patins, el Bages va creixent en la seva aportació a l'elit d'aquest esport. És en l'apartat femení on es percep més clarament. La temporada vinent, l'ampliació de l'OK Lliga a setze equips permet més places a la màxima categoria i cinc d'aquestes seran ocupades per jugadores bagenques que, perfectament, podrien formar un conjunt inicial. A les quatre santvicentines que ja s'hi havien consolidat, s'afegeix enguany la manresana Queralt del Águila, amb la voluntat d'ajudar el nou equip de la màxima divisió, l'Igualada Femení HCP, a salvar la categoria.



Dues campiones

Dos dels cinc elements bagencs ja saben què significa guanyar títols i, alguna d'elles, per partida doble. Aida Mas va quedar campiona de Copa fa dos anys amb el CP Vilanova juntament amb la seva covilatana Alba Ambròs. A Mas, les seves actuacions li van suposar canviar d'aires i la temporada passada va anar a jugar al Magic Studio Manlleu. Les osonenques eren les líders de la lliga en el moment en què es va aturar i, per tant, van ser proclamades campiones, amb la qual cosa ja té un doblet al palmarès.

En les seves intervencions en el campionat de la regularitat fins al moment de l'aturada, Mas havia disputat divuit partits, havia marcat sis gols i havia repartit una assistència. A l'edat de només vint anys, el futur que se li presenta és il·lusionant.

Per la seva banda, Alba Ambròs, que té un any menys, 19, va continuar al Vilanova, amb el qual va anotar dos gols la temporada passada. Un cop acabat el curs, va decidir canviar d'aires i ara jugarà al Sant Cugat, conjunt que l'any passat va totalitzar un punt menys que les gar-rafenques i que aposta per la joventut per anar pujant graons.



Buscant la consolidació

Qui no jugava l'any 2018 a Vilanova, però que hi va tornar la temporada passada després d'un pas pel Cerdanyola, va ser Paula Garcia. A l'edat de 22 anys, és la més veterana de les tres, si és que amb aquesta edat es pot parlar de veterania. Continuarà a l'equip costaner, amb el qual intentarà millorar prestacions i consolidar-se a l'elit. L'any passat hi va aconseguir anotar dos gols.

La quarta santvicentina del grup és la portera Sara Céspedes, que va acceptar el repte del Vila-sana, conjunt del Pla d'Urgell, al qual va accedir com a portera suplent. Als 23 anys, intentarà disposar d'oportunitats en un conjunt que l'any passat estava realitzant una bona campa-nya i era setè quan tot es va parar.

El teòric equip titular el completaria la manresana Del Águila, que formarà part de l'entusiasta grup de l'Igualada Femení, que farà tot el possible per no tornar a la segona categoria. Amb una formació composta per moltes de les jugadores de l'ascens, l'any serà d'aprenentatge per a totes elles en una divisió en què debuten i en què s'hauran d'enfrontar a les millors.



Un 'reforç' de luxe

A part de les cinc bagenques de naixement, l'OK Lliga que s'acosta en tindrà una altra de reforç. L'argentina Adriana Gutiérrez, establerta durant molt temps a Sant Fruitós de Bages, torna a la lliga estatal després d'haver estat jugant a l'Sporting de Portugal. Gutiérrez, quatre vegades campiona del món amb la seva selecció, reforçarà un Cerdanyola que l'any passat era tercer i que serà un candidat a tot amb ella.

El Bages té cinc motius (i mig) per fixar-se més que mai en una lliga on tindrà molt a dir.