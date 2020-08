Una punxada no evita el triomf de Hamilton però sí un quart lloc de Sainz

Tota l'emoció per la victòria que no va tenir el Gran Premi de la Gran Bretanya durant 51 voltes el va tenir en l'última. A Lewis Hamilton, dominador des de l'inici, només li van sobrar poc menys de cinc segons després d'una punxada en l'últim gir quan ningú no s'ho esperava. Per sort per a ell, l'equip Red Bull havia fet entrar poc abans a boxes Max Verstappen per intentar esgarrapar un punt d'una volta ràpida i això va evitar que el neerlandès l'atrapés. Aquest també es va beneficiar d'una punxada anterior, la de Valtteri Bottas, quan semblava que Mercedes ja tenia assegurat un altre doblet.

A qui sí que va fer una mala passada una punxada va ser a Carlos Sainz. Després d'una sortida accidentada, en què va anar escalant des del setè al quart lloc amb cotxe de seguretat inclòs per l'accident de l'Alpha Tauri de Daniil Kvyat, va veure com tot quedava en res. A més, el seu company d'equip, Lando Norris, va tenir l'encert de finalitzar en cinquè lloc i ja li treu 21 punts en la classificació, en què el britànic és quart, davant dels Ferrari. Ahir, Leclerc va salvar l'honor de l'escuderia italiana amb un podi davant d'un Vettel fora de competició, que va acabar desè.