El CE Manresa fa una planificació de pretemporada amb nou amistosos

Una pretemporada atípica és la que ha planificat el CE Manresa però també la majoria d'entitats esportives per a les seves formacions. La llarga inactivitat a causa del confinament i la consegüent aturada de les competicions de la temporada passada fan que els equips hagin allargat els terminis de la seva preparació per arribar a l'inici de les noves lligues en les millor condicions físiques.

El CE Manresa, dirigit per Ferran Costa, iniciarà la seva pretemporada dilluns que ve, 10 d'agost, a les 7 de la tarda al Nou Estadi del Congost amb una plantilla de 24 jugadors, tot i que algun d'ells podria acabar cedit abans de l'inici de la competició de Tercera Divisió, previst per al cap de setmana 26-27 de setembre o bé 3-4 d'octubre (encara ha de sortir el calendari, en el qual els equips del grup 5 seran separats en dos subgrups, com també s'ha fet a Primera i Segona Catalana).

Així , al llarg de set o vuit setmanes, els futbolistes blanc-i-vermells faran la seva preparació, que inclou, d'entrada, nou partits amistosos. El primer al camp del Granollers, equip dirigit per l'extècnic del conjunt manresà José Solivelles; serà el diumenge dia 23 d'agost (19.30 h). El seguiran la visita del Terrassa a Manresa el 29 d'agost (20 h) i del Vic 5 de setembre (20 h); l'endemà, el rival serà el Llagostera, però s'ha d'acabar de determinar en quin terreny de joc es juga l'enfrontament. El dia 12 de setembre serà el Cerdanyola l'equip que passarà pel Congost (20 h) i el dia 13, sortida a Castell-defels (19.30 h). I el cap de setmana 19 i 20 de setembre, desplaçaments a casa de l'Europa i del San Cristóbal, a les 20 h i 19.30 h, respectivament.



Batista, la darrera incorporació

L'extrem dret Jaume Batista és la darrera incorporació d'un CE Manresa que suma 24 futbolistes disponibles. Batista, ja recuperat d'una greu lesió al genoll, es trobava sense equip després de quedar apartat dels terrenys de joc força temps. Es va formar a les categories inferiors del Cornellà, on va arribar a jugar fins i tot al primer equip, a Segona B. Un cop recuperat del genoll va tenir una oportunitat al Vilafranca però no es va acabar d'adaptar.

Cal recordar que la nova plantilla del Manresa presenta una majoria de cares noves, ja que només repeteixen cinc jugadors del curs passat amb Andreu Peralta: Sergi Solernou, Moha Djitte, Marc Cuello , Òscar Pulido i Izan Checa; i se n'incorporen dos que ja hi havien jugat, Noah i Joan Castanyer.