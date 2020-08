CF SOLSONA 2020-21 Porters Gerard Barcons Dani Sporia

El CF Solsona viu uns moments agredolços. L'històric ascens a Primera Catalana no s'està vivint amb la satisfacció que l'entitat hauria desitjat. I és que el primer equip del club haurà de jugar els partits de casa a Cardona, almenys fins al mes de gener, segons els càlculs de la mateixa entitat. El motiu, que el mur que separa el camp de futbol i l'institut Francesc Ribalta, que va cedir el mes de maig i encara no s'hi ha fet res per arranjar-ne els danys, va deixar inutilitzat el gimnàs del centre educatiu i la instal·lació municipal on fa les seves activitats el club solsoní de futbol i els equips de formació (Futbol Base Solsona Arrels).

El president del CF Solsona, Ernest Estany reconeix que «la via Cardona és la més factible ara mateix. Ho agraïm molt en un estiu en què només surten entrebancs. Tenint en compte que el departament d'Educació encara ha d'adjudicar les obres per reconstruir el mur, ja ens fem la idea que fins a l'any que ve no podrem jugar al nostre camp; si és així, ja serà tot un èxit. Ara bé, no entenem que un problema que afecta tantes famílies no es pugui resoldre amb més celeritat». Cal tenir en compte que, un cop reparat el mur, caldrà canviar la gespa artificial.

Pel que fa a la base, Estany té clar que «l'opció més viable és la de jugar a l'antic camp de l'Arrels. Tot i que els darrers anys ha estat en desús, està homologat per la Federació Catalana de Futbol. Això sí, necessita importants reformes per part de l'Ajuntament».



Pretemporada a partir del dia 20

Malgrat els problemes amb el camp, el primer equip del CF Solsona ja té programada la pretemporada, que s'iniciarà el proper dia 20 d'agost. La plantilla que dirigirà el tàndem Joan Corominas i David Andreu està tancada amb vint-i-dos jugadors, dels quals disset repeteixen. Les cares noves són: Marc Guijarro Gigi (Vic), Marcel Bellido (Manlleu), Roger Alsina (Manlleu), Marc Díaz (Sallent) i Max Morell (Vic). Pel que fa als entrenaments, aquest s'alternaran entre Solsona (en tres quartes parts del camp mentre no s'hi facin obres) i Cardona. Els rivals per als partits de preparació són: Cervera (2C), Sant Quirze (2C), Súria (3C), Balaguer (2C), Júpiter (1C), Calaf (2C), Parets (1C), Joanenc (2c) i Gironella (2c).

Quan als partits de lliga a Cardona ha sorgit l'inconvenient que tant el club local (Tercera Catalana) com el CF Solsona coincideixen segons els calendaris ja publicats per la Federació Catalana.