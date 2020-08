La Federació Catalana de Futbol rebaixa les quotes per valor de més d'un milió d'euros

Des de dimarts, els afiliats a la Federació Catalana de Futbol (FCF) poden inscriure els seus federats i federades de cara a la temporada 2020-21. I poden fer-ho amb una rebaixa en el preu de les quotes federatives i de la mutualitat. Les bonificacions, previstes en el pla econòmic extraordinari de la FCF, inclouen descomptes generalitzats tant per a clubs com per a futbolistes, en sensibilitat amb la nova situació amb motiu de la crisi sanitària derivada de la covid-19. Les rebaixes en concepte de quotes federatives tenen un valor xifrat en 1.060.000 euros. Així, entre d'altres, s'adequa el cost de la quota d'inscripció d'equip; de la quota de filiació i drets contractuals dels tècnics en el Comitè Tècnic d'Entrenadors; i del servei informàtic en funció del nombre d'equips inscrits de cada club. Unes mesures a les quals s'afegeix la disminució de tres euros del preu del Portal del Federat per a cada jugador.

Al seu torn, la reducció de la mutualitat, en totes les categories masculines i femenines, està valorada en un estalvi d'1.932.450 euros per als afiliats i afiliades de la FCF. En aquest sentit, caldrà tenir en compte que per poder completar la inscripció s'haurà de tenir en vigor el reconeixement mèdic. La seva validesa es prorrogarà com a màxim fins al proper 31 de desembre, en els casos de les llicències de categoria territorial en què la revisió hagi caducat durant l'estat d'alarma o posteriorment.

L'ajustament de quotes és una de les mesures d'impacte que recull el paquet d'impuls econòmic elaborat i aprovat per la FCF, el més gran de la història del futbol i el futbol sala català. El programa, amb una injecció global de més de 6,8 milions d'euros d'ajuts, inclou així mateix altres partides, com ara el pagament íntegre de les campanyes federatives del curs 2019-2020 (ja fet a tots els clubs), així com també la continuació de «Tots som un equip» i #ORGULLOSA, i la creació d'una nova campanya per a clubs formatius de base masculina.

El dijous 20 d'agost està prevista l'assemblea general de la Federació Catalana de Futbol, que tindrà lloc a la ciutat esportiva de Blanes a 2/4 de 7 de la tarda en primera convocatòria i a les 7 en segona.