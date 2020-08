Del Barça a la Roma via Sant Fruitós

Dels colors blau i grana al vermell fosc imperial. Aquest és el canvi a la samarreta que vestirà a partir d'ara el santfruitosenc Jan Oliveras després de deslligar-se del Barça i d'haver arribat a un acord amb l'AS Roma italià.

Jugador esquerrà, i amb 16 anys acabats de fer, Oliveras provarà sort en el futbol italià aprofitant una sucosa oferta econòmica, però també esportiva. El seu pare, Xevi Oliveras, apunta que «la veritat és que el Jan ha tingut moltes ofertes aquest estiu. Primer semblava que la seva destinació podria ser el Milan, però al final l'AS Roma ha estat qui hi ha mostrat més interès i ha presentat unes millors condicions, no només econòmiques sinó també esportives. El director esportiu de l'AS Roma, l'exporter italià del Sevilla Morgan de Sanctis, ens ha semblat una persona molt coherent i ens ha convençut, també al Jan».

Avui mateix és previst que Jan Oliveras viatgi fins a Roma, on serà presentat oficialment aquest cap de setmana. El jugador de Sant Fruitós tenia encara contracte amb el Barça pel que l'AS Roma ha hagut de pagar pel seu alliberament. Segons Xevi Oliveras, «el club blaugrana ens va fer una primera contraoferta, però res més, encara que el cert és que no ha posat facilitats a la seva marxa».

És previst que aquesta mateixa temporada, Jan Oliveras, malgrat ser juvenil de primer any, acabi jugant a l'equip sub-19 de l'AS Roma, en l'anomenada Lliga de Primavera. «Allà no hi ha filials i els sub-19 juguen davant els mateixos rivals que els primers equips. En el cas del Jan, la idea del club és que la propera temporada 2021-22 ja pugui tenir alguna aparició a la primera plantilla. Pel que fa a l'estada a Roma, viurà a la ciutat esportiva, on també hi ha l'escola; en aquest sentit, haurà de seguir el batxillerat en anglès i italià. Estem molt contents de les condicions del seu primer contracte professional. En l'àmbit esportiu, sembla que no l'utilitzaran de lateral esquerra, sinó més amunt», ha recalcat Xevi Oliveras.



De l'Espanyol al Barça

Ben aviat, els grans dominadors del futbol base català es van fixar en les habilitats amb la cama esquerra de Jan Oliveras. Abans, però, els seus inicis van ser a l'escola del Sant Fruitós, i també va passar pel CE Manresa i pel Gimnàstic, on va destacar de benjamí; aquí va venir l'Espanyol a buscar-lo i va destacar en les lligues d'alevins (futbol 7). En el segon any en aquesta categoria va guanyar la Preferent amb el club perico. Les grans dots de Jan Oliveras no van passar desapercebudes pel FC Barcelona, i després de diversos intents va aconseguir els seus serveis el primer any d'infantil. Al club blaugrana hi ha estat quatre temporades, les dues d'infantil i dues més de cadet. Aquesta darrera campanya, a la Divisió d'Honor, el Barça cadet ha sumat 18 triomfs i un sol empat, en una competició inacabada per la covid-19.