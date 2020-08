Pep Guardiola: «Si volem guanyar la Champions hem de superar equips com el Reial Madrid»

Fa més de dos mesos que el futbol ha tornat, però sense la Champions League l'esport rei no acabava de somriure del tot. Faltava el més important. Avui, després de gairebé cinc mesos sense futbol internacional, torna la competició reina amb la represa dels vuitens de final que van quedar pendents. Els equips ja classificats per als quarts de final debutaran la setmana que ve en una competició que fa olor de lligueta d'estiu, a pretemporada, però on la il·lusió segueix intacta.

En només setze dies es decidirà el campió. El calendari no concedeix temps per a la preparació, sinó que obliga a una concentració que recorda més a l'esforç intensiu que suposa una Eurocopa o un Mundial. Tot sense públic i, a partir dels quarts de final, a Lisboa, en un escenari que recorda una «Final Four».

Demà, el Reial Madrid intentarà remuntar l'1-2 de l'anada davant el Manchester City de Pep Guardiola, qui va explicar en una entrevista a Dazn que «no farem cap canvi tàctic important perquè ens coneixen tan bé com nosaltres a ells». L'intent de remuntada del Reial Madrid estarà marcat pels dubtes en la fase ofensiva, amb un Eden Hazard que encara arrossega molèsties al turmell i on Gareth Bale i James Rodríguez han quedat fora de la convocatòria en una enèsima mostra de la nul·la relació amb el tècnic francès. El Reial Madrid no disposarà de Sergio Ramos, sancionat, i perdrà el jugador que millor explica la jerarquia europea dels blancs.

Pep Guardiola ha remarcat en roda de premsa que «quan controles el Madrid per un costat t'ataquen per l'altre. Són molt bons però els intentarem gua-nyar». A més, l'entrenador bagenc ha explicat que l'exjugador de les categories inferiors del Barça Eric Garcia no renovarà amb l'equip anglès. Garcia acaba contracte el 2021 i és un objectiu del FC Barcelona, que veu el jove central català com a futur relleu de Gerard Piqué.

El FC Barcelona debutarà dissabte i reprendrà l'eliminatòria davant el Nàpols de Gennaro Gattuso. Un partit trampa, enganyós, on Setién no podrà disposar ni d'Arturo Vidal ni de Sergio Busquets, els dos sancionats per a la tornada. L'empat a un de l'anada a San Paolo concedeix un mínim avantatge als jugadors de Setién, tot i que el recent record europeu del Barça convida a no cometre concessions amb el marcador. El conjunt blaugrana ha tancat la Lliga amb sensacions agredolces, ha encadenat partits esperançadors amb d'altres que insinuaven un anquilosament en el joc. Després d'unes minivacances, la Champions torna a brillar amb força en l'imaginari dels futbolistes i aficionats blaugrana, que són conscients que cada any és una edició menys perquè Leo Messi digui adeu definitivament.

L'astre argentí fa temps que persegueix l'orelluda de forma incansable, tot i l'amenaça que suposen les nits d'Anfield i Roma, clavades al cor de l'aficionat com un trist recordatori europeu.