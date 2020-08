El FC Barcelona busca el bitllet per anar a Lisboa

El futbol no és mai el tema de conversa a can Barça. És més aviat un element estrany, com si no encaixés en la idiosincràsia d'un club que es passa més temps envoltat de dubtes als despatxos i escàndols extrafutbolístics. L'últim, que va monopolitzar la roda de premsa de Quique Setién i Sergio Busquets, és un Arthur Melo que es nega a tornar a jugar davant la sorpresa dels seus companys. «No esperàvem que no tornés, però és cosa seva i del club», explicava Busquets. Mentre tot aquest soroll de fons regna dins del Barça, els jugadors es mentalitzen per al partit més important de la temporada.

És una final disfressada de tornada de vuitens de final. I el FC Barcelona la jugarà amb 13 fitxes del primer equip i 9 del filial, una mostra de la poca planificació que s'ha fet al llarg de la temporada. A les baixes d'Arturo Vidal i Sergio Busquets, ja conegudes, se sumen la de Samuel Umtiti i la d'un Ousmane Dembélé que no està a punt després de sis mesos lesionat. Setién es mostrava concentrat en el partit i intentava treure ferro a tot el so mediàtic que acompanya el Barça. «No penso en si pot ser o no el meu últim partit, només en el partit del Nàpols». Sempre hi ha alguna cosa que fa grinyolar la dèbil estructura culer.

En clau merament futbolística, el partit és trampós per al FC Barcelona. El resultat favorable de l'anada no pot servir de coixí, sinó que ha d'esperonar els jugadors per intentar no caure en la letargia de Roma o Anfield. El Nàpols de Gattuso és un equip molt compacte, treballador i flexible, que ja va demostrar a l'anada que no li fa res quedar-se sense la pilota a canvi de contraatacar el mal retorn defensiu dels blaugrana. Sense Vidal ni Busquets, dos indiscutibles, tot indica que De Jong, Roberto i Rakitic ocuparan el mig del camp amb l'única incògnita de si Riqui Puig serà titular, com ho va ser el dia de l'Atlètic de Madrid, amb tres migcampistes i un Puig que jugava més avançat, entre línies i amb molta mobilitat. Antoine Griezmann, que s'ha recuperat de la lesió al quadríceps de la cama dreta, podria ser el jugador que comencés des de la banqueta si no està al 100 %, però tot indica que tant Riqui com Ansu començaran com a suplents.

El FC Barcelona va patir molt a San Paolo a l'hora de generar situacions de gol. El Nàpols va optar per regalar les bandes als de Setién, qui, amb Semedo i Firpo, va ser incapaç d'obrir el camp, convertint-lo en un embut on el Barça anava estret. El perill segueix sent el mateix. Però les cartes d'Ansu Fati i Riqui Puig, jugadors agressius, verticals i amb ganes d'agradar, podrien solucionar parcialment aquest problema. Jordi Alba i Luis Suárez, que no van jugar a l'anada, són dos reclams importants per a Setién. El primer, per obrir el camp i estirar l'equip, i el segon, per espantar els centrals quan la pilota arribi dins l'àrea. Però el més important, i que va destacar Setién, és «controlar i saber què hem de fer en cada moment, perquè el partit t'exigirà diferents coses», va explicar l'entrenador cantàbric. Les últimes temporades el Barça ha perdut la cara als partits europeus massa ràpid, incapaç d'imposar el seu ritme.

El Nàpols, per la seva banda, té la gran incògnita de Lorenzo Insignie, que va tenir una lesió en l'últim partit de lliga davant la Lazio i que serà dubte fins a l'últim moment. L'italià és una peça clau dins el sistema de Gattuso. Tot i això, Insignie entra en la convocatòria de 23 futbolistes del Nàpols, que disposarà de la plantilla al complet de cara al partit d'avui al Camp Nou.