Els errors de Varane deixen estabornit un Madrid que torna a cedir amb el City

Després d'una llarga interrupció per la crisi del coronavirus, l'himne de la Champions va tornar a sonar ahir en dos dels duels pendents de la fase de vuitens de final, el City-Madrid i el Juventus-Olímpic de Lió. A l'Etihad Stadium, el City de Guardiola va eliminar el conjunt madridista per mèrits propis, encara que els dos gols anotats van ser regalats pel central francès Varane. Els anglesos van aconseguir el mateix marcador que havien obtingut al Bernabéu (2-1).

En el City, significativa la baixa per decisió tècnica del central martorellenc Eric Garcia després d'anunciar, aquesta mateixa setmana, la seva intenció de no renovar, donant a entendre que prefereix tornar al Barça, malgrat que li queda un any de contracte. En el Madrid, l'absència més significativa, i ja sabuda, va ser la del també central Sergio Ramos, a banda de Bale, que es va quedar a Madrid per decisió pròpia.

Com no podia ser d'una altra manera, el Madrid va intentar sortir llançat a l'atac per remuntar l'1 a 2 en contra de l'anada, però el Manchester City no va renunciar al seu joc ofensiu i, amb una forta pressió, va posar en dificultats la sortida de pilota dels blancs (ahir de color de rosa). En una d'aquestes accions, Jesús Luis va pispar la pilota a Varanne dins l'àrea i la va cedir a Sterling perquè avancés els anglesos a porteria buida. Un gol regalat al minut 13.

El Reial Madrid va tenir dificultats per pair el gol inicial, que lògicament complicava encara més la seva classificació. Però el golejador Benzema va donar vida al conjunt madridista amb un cop de cap precís al fons de la xarxa (min 23) aprofitant una bona assistència de Rodrygo. Amb l'1 a 1, el partit va tenir alternatives, tot i que la recta final del primer temps va tornar a ser favorable als de Pep Guardiola. Va destacar un llançament de Cancelo que Courtois va rebutjar amb dificultats (min 37).



De nou Varane

Després del descans, Courtois va avortar un u contra u amb Sterling (min 47). En algun moment, el Reial Madrid va aconseguir tenir més domini de la pilota, però les millors ocasions eren del City, trobant-se sobretot un inspirat Courtois, que va matenir els seus dins del partit, encara que el marcador (1-1) no els servia. I menys quan al minut 68 en una altra errada de campionat de Varane, que va regalar el segon del City en aquest cas a Gabriel Jesús. Una cessió curta cap a Courtois va ser el detonant del 2 a 1, que va deixar l'eliminatòria vista per a sentència.