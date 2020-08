El Barça treu el bitllet que porta a Lisboa

El Barça va fer els deures i no es va deixar sorprendre pel Nàpols (3-1 i 1-1 a l'anada), i es va classificar per als quarts de final de la Lliga de Campions, que jugarà divendres que ve (21 h) davant el Bayern de Munic, que ahir va eliminar el Chelsea amb un nou triomf (4-1 i 0-3 a l'anada). Les eliminatòries de la fase final es disputaran a un sol partit.

El conjunt blaugrana va oferir poques sorpreses en el seu onze inicial, tenint en compte les baixes de dos homes del mig del camp, Busquets i Arturo Vidal. De Jong, Sergi Roberto i Rakitic van ocupar la zona ampla del terreny de joc. Al davant, el triplet més habitual amb Messi, Luis Suárez i Griezmann. En la formació italiana, i com també es preveia, el davanter referència, Insigne, va ser titular malgrat les seves molèsties físiques.

Tot just era el minut 2 quan Insigne va xutar al pal. La pilota va tocar en Piqué i va arribar al jugador italià qui, de volea va donar un gran ensurt al conjunt blaugrana. Els primers minuts, el Nàpols va mostrar-se millor situat sobre el terreny de joc davant un Barça descol·locat. Malgrat això, la pilota parada va donar premi als de Quique Setién. Un llançament de cantonada executat per Rakitic va anar al cap de Lenglet, al segon pal, i aquest va superar Ospina. El servei de cantonada va arribar després d'un llançament amb l'interior de Messi que va desviar Koulibaly.

El gol de Lenglet va haver de ser revisat pel VAR per una possible falta del rematador. Després de l'1 a 0 van passar uns minuts equilibrats, amb un Barça que les veia venir i un Nàpols que intentava refer-se de l'estocada blaugrana. Com qui no vol la cosa, al minut 22, Messi va posar de cara l'eliminatòria al Barça amb el segon gol de l'equip. El davanter argentí va fer una giravolta per banda dreta. Es va ficar pel pic de l'àrea i, a batzegades, va superar tots els jugadors que li van sortir al seu pas, plantant-se davant Manolas; mentre relliscava, va xutar amb la cama esquerra superant Ospina per l'únic forat que hi havia. No va tardar en arribar el tercer, a la mitja hora de partit. De Jong va enviar un caramel a Messi i aquest, amb un control orientat amb el pit, es va presentar davant el porter del Nàpols, superant-lo per segon cop. Després d'uns minuts d'incertesa, el VAR va determinar que Messi s'havia aprofitat de la mà en el control abans del gol.



El tercer abans del descans

Encara abans del descans, al minut 41, Koulibaly conduïa la pilota dins de l'àrea, Messi va aparèixer per dar-rere, el central del Nàpols no es va adonar de la presència de l'argentí i va impactar amb el turmell del davanter del Barça. Va haver de ser el VAR el que va determinar que era penal després d'uns minuts de Messi atès sobre el terreny de joc. Luis Suárez es va encarregar de xutar la pena màxima i la va convertir, sentenciant, ara sí, l'eliminatòria, malgrat que en el temps de descompte, Çakir va xiular un altre penal, en aquest cas a favor del Nàpols per una caiguda de Mertens; Insigne va anotar el 3 a 1.

La bona notícia de la represa va ser la recuperació de Leo Messi després del fort cop de peu rebut per part de Koulibaly. El Nàpols va sortir amb força per intentar fer el segon i posar pressió al conjunt blaugrana a la segona part. Per evitar els atacs dels italians, el Barça, amb el marcador a favor,va mirar de fer possessions més llargues de la pilota. Els italians, molt voluntariosos, no aconseguien crear perill real, malgrat els seus intents. Els minuts anaven passant i la reacció dels de Gattuso no arribava. El Nàpols havia de fer dos gols per classificar-se però no aconseguia posar en perill el triomf blaugrana, malgrat posar saba nova sobre el terreny de joc amb l'entrada de Politano i Lozano. Podia haver canviat la decoració un gol de Milik, finalment anul·lat per fora de joc del propi jugador del Nàpols. El primer canvi de Quique Setién va ser per donar entrada al migcampista mallorquí Monchu, que debutava amb el primer equip, procedent del filial; el substituït va ser un diluït Griezmann.

Malgrat que el Nàpols va continuar jugant amb empenta, el Barça va mantenir l'avantatge i va obtenir el bitllet per anar a Lisboa.