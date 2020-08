L'anoienc Bernardo Simón dirigirà partits de Primera

L'àrbitre anoienc Bernardo Simón (Santa Margarida de Montbui, 1980) ha aconseguit una plaça per dirigir partits de la Primera Divisió de futbol sala la propera temporada, després de superar les proves corresponents de la comissió tècnica nacional d'àrbitres de futbol sala.

Simón, adscrit a la delegació de l'Anoia, té una llarga trajectòria com a col·legiat. La temporada 2008-09 va iniciar la seva carrera arbitral a Tercera Divisió estatal. L'any 2011 va ascendir a la Segona B (on militen el Manresa FS i el Sala 5 Martorell) i va ser el 2018 quan, després de dos anys consecutius superant les proves de promoció a Segona Divisió, va aconseguir l'ascens. Dues temporades després ha arribat l'elit per a Bernardo Simón.

Un altre col·legiat de la delegació anoienca, Ivan López (Vilafranca, 1991), ha participat en les proves de promoció i ascens a Segona Divisió, i ha aconseguit la segona millor classificació entre els 37 aspirants de totes les federacions territorials.

Amb aquests dos ascensos, les categories de Primera i Segona Divisió queden representades pel comitè tècnic d'àrbitres de futbol sala de la Federació Catalana de futbol, amb quatre col·legiats a la màxima categoria (Francesc Garcia-Donas, Alberto Centeno, Jordi Centeno i Bernardo Simón), i cinc més a Segona Divisió (Roberto Mamolar, Sergio Mamolar, Joel Garcia, Brian Torquemada i Ian López).

D'aquesta manera Bernardo Simón i Ivan López consoliden així la seva trajectòria arbitral, amb 40 i 29 anys, respectivament.