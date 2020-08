L'RFEF nega voler que el futbol modest torni el 2021

La Real Federació Espanyola de Futbol ha assegurat aquest dilluns que és "imprescindible disposar de les màximes garanties" per a poder iniciar la pròxima temporada en les competicions nacionals no professionals i per això va demandar la posada en marxa d'un pla pel qual les autoritats donin les pertinents garanties "sanitàries i jurídiques", negant a més que hagi sol·licitat que comencin a partir de 2021.

L'RFEF ha mantingut aquest dilluns una reunió amb les Federacions Territorials per tal d'estudiar "com i quan" es poden iniciar aquestes competicions, a causa del canvi d'escenari que s'està produint amb el coronavirus, i ha tornat a insistir en la necessitat que es donin les garanties per a poder fer-ho.

"L'RFEF considera imprescindible disposar de les màximes garanties per a començar immediatament les competicions de la pròxima temporada i advoca, al costat de la resta de federacions d'esports d'equip, per un 'Pla Transversal' avalat pels poders públics que ofereixi aquestes garanties sanitàries i jurídiques per als jugadors i resta d'actors, els responsables dels clubs i els organitzadors", ha assenyalat en un comunicat.

En aquest sentit, l'organisme ha qualificat de "completament fals" que hagi "proposat" que aquestes competicions no comencin fins a gener de 2021 "o més endavant", i ha recalcat que, "desafortunadament", ja està "acostumada a aquestes campanyes amb contínues falsedats orquestrades a fi de desacreditar, desinformar i crear incertesa".

"En aquest cas, a més, és encara més palès perquè l'RFEF va acordar un marc d'actuació global al costat d'altres vuit federacions esportives espanyoles que res té a veure amb el publicat aquest cap de setmana per alguns mitjans", va afegir.

L'RFEF ha reiterat que "la seva preocupació principal és la salut de tots els federats i gent del món del futbol", tal com va demostrar "en suspendre diversos partits davant el més mínim risc del que es va tenir coneixement" com els del 'playoff' d'ascens a Segona B, i que aquesta preocupació va ser també "compartida des de l'inici pels sindicats i associacions de jugadors, així com pels presidents de clubs i els seus consells o juntes directives".



"Delicada situació"

L'organisme que presideix Luis Rubiales creu que ara és "aquesta mateixa preocupació" la que ha de moure "a tots sense excepció" i que "la seguretat sanitària ha de ser compatible amb la volta a les competicions de manera imminent".

"No se'ns escapa la delicada situació que pot implicar tant a les federacions esportives espanyoles com a les seves respectives Federacions Territorials i als clubs i esportistes que pertanyen a elles. Són moltes les famílies que els seus ingressos depenen de llocs de treball en aquest sector. Per això és més important que mai tornar a la competició amb garanties sanitàries i jurídiques i fer-ho el més aviat possible", va advertir la federació.

A més d'aquesta seguretat sanitària, l'RFEF veu "imprescindible que es garanteixi la seguretat jurídica dels clubs i dels seus responsables enfront de tota mena de reclamacions". "L'RFEF entén que avui dia aquestes garanties jurídiques de protecció dels clubs no troben els mecanismes adequats i hem de treballar entre tots per a aconseguir-ho", va ressaltar.

Respecte a la trobada mantinguda aquest dilluns, tant l'ens federatiu com les Federacions Territorials "han acordat per unanimitat treballar amb l'objectiu necessari que cadascuna d'elles concreti amb les autoritats esportives i sanitàries de la seva Comunitat Autònoma els requisits essencials i mínims per a poder començar com més aviat millor les competicions" que els competeix organitzar i que puguin iniciar-se quan aquestes autoritats autonòmiques ho "autoritzin".

L'RFEF va deixar clar que aquesta és "exactament la mateixa forma" en la qual es procedirà "en les competicions d'àmbit estatal" que són de la seva competència i a "el conjunt de les federacions esportives espanyoles d'esports d'equip" han sol·licitat una reunió "urgent" amb les autoritats "per a conèixer el marc de garanties sanitàries i jurídiques que han d'aplicar-se i exigir-se" als seus participants.

"Les competicions oficials de tots els esports haurien d'iniciar-se de manera urgent en les pròximes setmanes i per això resulta igual d'urgent l'existència del 'Pla Transversal' que doni les garanties sanitàries i jurídiques suficients als esportistes federats, clubs i a organitzadors, i que compti amb l'autorització dels poders públics competents en la matèria", va detallar.

"Així es va fer per acabar la temporada 19/20 i així ha de fer-se per donar principi a la 20/21, en un treball lleial i constructiu amb les diferents administracions", va demandar la institució.

De la mateixa manera, convoca "als representants dels diferents estaments participants en les competicions professionalitzades en els òrgans federatius creats per a aquests fins on estan representats els clubs, els futbolistes, els àrbitres i els entrenadors per tal d'analitzar la situació i treure les conclusions necessàries a l'efecte d'adoptar els acords pertinents, com sempre s'ha fet i com és norma en aquesta Federació".



La Llei de l'Esport

No obstant això, l'organisme també critica les posicions d'ens que no tenen "cap representació" en la Llei de l'Esport i les normes del CSD i les reclamacions del qual titlla d' "estèrils" i amb l'objectiu de "crear confusió i respondre a interessos completament aliens a la salvaguarda dels interessos de clubs i futbolistes".

"La Llei de l'Esport defineix quins són els òrgans competents per tal de resoldre els temes relatius a les competicions esportives i ens i associacions al marge de la llei de l'esport res poden ni han de decidir", adverteix després de les peticions de la LNFS o la ACFF.

"Al futbol espanyol existeixen gairebé 1.100.000 esportistes amb llicència que necessiten començar a entrenar i competir de manera urgent, però això només es pot fer si existeixen unes garanties de salut mínimes que han de quedar clarament fixades i establertes. És intenció de la Federació comunicar als clubs el començament de la temporada amb almenys 30 dies d'antelació, una vegada hi hagi un protocol nacional aprovat pels poders públics competents", va sentenciar.