Messi, tocat però no enfonsat per a Lisboa

Que el joc del Barça no és el que era no és una percepció, sinó una realitat, aquell jogo bonito amb què va sorprendre el món del futbol s'ha transformat en un anar tirant partit a partit, ara a la Champions, classificat per als quarts de final contra el Bayern de Munic (divendres, dia 14 a Lisboa).

Entre els factor positius, que Leo Messi arriba al moment culminant del curs en bona forma. Contra el Nàpols va anotar un gol, va forçar un penal i n'hi van anul·lar un altre. Contra els italians, Frenkie de Jong va ser un altre dels destacats. Després d'una lesió que el va deixar KO a la recta final de LaLliga, l'holandès ha tornat i ja es va assemblar al rutilant jugador que va ser a l'Ajax d'Amsterdam. Clement Lenglet va lluir especialment a l'eix defensiu. Recuperat d'un problema físic, va ser el millor en defensa i un gol seu va obrir el camí de la classificació. A falta de bon joc, resultats. El Barça s'ha apuntat al pragmatisme. Fa temps que no juga bé, i contra el Nàpols va resoldre una papereta i ho va fer per la via ràpida. En mitja hora tenia la feina feta. El físic de Semedo. El lateral dret va demostrar el seu gran moment pujant incansable per la banda. Va guardar la posició en defensa i es va projectar molt bé en atac. A tres partits de no acabar la temporada en blanc. Si és capaç d'arribar al tercer, el Barça lluitarà per la Champions.



Aspectes negatius

Per una vegada en molt temps, un equip (el Nàpols) va discutir la possessió de la pilota i va acabar amb més percentatge que els blaugrana, tot i que el partit es jugués al Camp Nou. Sense control. Quique Setién no va sentir rubor en admetre que «està bé» que el seu equip jugui a defensar davant un gran Nàpols: «No som tan bons per dominar els partits».

Pocs efectius. Malgrat les baixes de Sergio Busquets i d'Arturo Vidal per sanció; la d'Arthur Melo, en rebel·lia; i les de Samuel Umtiti i Ousmane Dembélé per lesió no van donar oportunitat a Setién a comptar amb dues de les joies de la corona: Riqui Puig i Ansu Fati. Un jugador del filial, Monchu, va acabar com a davanter el dia que va debutar a la Champions. El Barça va substituir Valverde per Setién perquè l'equip ja no era protagonista, ja no dominava el joc. Vuit mesos després, sense LaLliga ni la Copa, els blaugrana segueixen al mateix punt. El futur del càntabre està íntimament lligat a la consecució de la Champions. La frase de Gattuso després del partit resumeix la realitat de l'actual Barça: «El Barça no és el de fa vuit anys». El Bayern de Munic, un rival complicat a quarts.

El Barça va forjar el seu pas a la fase final de la Champions gràcies a una superba actuació de Leo Messi a la primera meitat del partit davant el Nàpols. El 10 blaugrana va marcar un gol d'antologia, però també va donar l'ensurt i va acabar molt tocat, després d'una dura entrada de Koulibaly. Malgrat que Leo va sortir a la segona meitat, el seu rendiment va baixar molt a la represa i la seva imatge ranquejant va deixar preocupats els aficionats blaugrana de cara al partit de divendres a Lisboa. Messi tenia el peu inflat després del cop. Un cop acabat el partit, l'argentí sentia dolor i tenia inflamada la zona, encara que fonts del club apunten que només es tracta d'una contusió i confien que amb una mica de descans estarà en perfectes condicions per abordar el desafiament de quarts de final de la Champions contra un Bayern Munic que està que està intractable. Quique Setién va voler tranquil·litzar els culers i va deixar clar que podrà disposar de Messi a Lisboa: «Té un cop fort, l'he vist bé. Caldrà tractar-lo però no crec que hi hagi cap problema perquè pugui jugar», va afirmar l'entrenador càntabre. Els metges ha iniciat un tractament de recuperació a base d'antiinflamatoris i Messi haurà de fer repòs abans d'incorporar-se als entrenaments, en principi dimarts o dimecres. Dijous al matí, és quan l'equip viatjarà a Lisboa.



Matthäus, bocamoll

El Barça va certificar davant el Nàpols la seva classificació per a la Final Eight de Lisboa, on es veurà les cares en quarts amb el Bayern Munic. Els blaugrana arribaran com a tapats i no com a favorits. Almenys així sembla que ho veuen en l'entorn del seu rival. Sense anar més lluny, una de les veus més autoritzades com és la de la llegenda del Bayern de Munic Lothar Matthäus ha deixat ben clars els seus pronòstics

L'exinternacional alemany va afirmar, en una anàlisi per al canal de televisió Sky, que el Bayern hauria «d'equivocar-se molt» per perdre divendres davant el Barcelona en els quarts de final de la Lliga de Campions. «Naturalment que el Barça té qualitat per treure el millor de si en un partit. Però crec que el Bayern hauria de fer moltes coses malament per perdre davant aquest Barcelona», va dir Matthäus.

No obstant això, Matthäus també va voler curar-se en salut i va advertir que l'eliminatòria a partit únic implica un risc, tot i que vegi el Bayern com a clar favorit. «En una eliminatòria a partit únic poden passar moltes coses, si agafes un mal dia, quedes fora. En eliminatòries a anada i tornada pots corregir», va assegurar Matthäus. Ja veurem si els seus pronòstics es compleixen... o l'alemany s'ha d'empassar les seves paraules.