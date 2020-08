Els clubs catalans reben amb incertesa i esperança el futur calendari de futbol

La temporada 2020-2021 és, a hores d'ara, una incògnita. Els clubs contenen la respiració després del comunicat emès per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en què no es resolen els dubtes.

Al text la RFEF va assegurar que «considera imprescindible disposar de les màximes garanties jurídiques i sanitàries per començar immediatament les competicions», en un comunicat poc concloent que deixa els clubs amb «incertesa, però optimisme», tal com va destacar la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero. Incertesa perquè «la federació es renta les mans amb aquest comunicat, passa la responsabilitat als estaments locals», segons el president del Manresa FS, Pere Joan Pusó, i optimisme perquè «la federació ha negat que les competicions comencin al gener o el març de l'any que ve. Això ens permet respirar», explicava el vicepresident del Sala 5 Martorell, Xavi Torres.

El futbol ja ha tornat. Però lluny del glamur i el luxe de la màxima elit, els dubtes i la incertesa en són els protagonistes. Clubs que no poden permetre's el desplegament caríssim que suposa fer tests massius a plantilla i treballadors, i que depenen íntegrament del que decideixin els organismes que en tenen les competències.

La RFEF expressa la seva principal preocupació per «la salut de tots els protagonistes, els seus clubs i el seu entorn», mentre que des d'aquestes entitats es reclama que els seus interessos es tinguin en compte dins la nova normalitat. Francesc Jorba, president del CF Igualada, ha remarcat la importància «d'adaptar-nos a la nova situació. Hem de ser conscients del que hi ha, però no podem estar en una psicosi permanent perquè encara és pitjor. Cal actuar amb responsabilitat». En aquest sentit, el president del CF Igualada explicava que «el risc zero és impossible. Hem de prendre totes les mesures que estiguin a les nostres mans, però no es pot assegurar que no hi hagi risc.»

Tant CE Manresa, com Manresa FS, CF Igualada i Sala 5 Martorell asseguren que «és inviable pagar i fer tests a jugadors i cos tècnic», i queden en espera d'una resolució definitiva per part de la FEF, que és la que té l'última paraula.



Tornada als entrenaments

Després de mig any sense entrenar, i esperant saber quan començaran les competicions, el futbol torna a posar-se en marxa. Almenys els entrenaments, que escenifiquen la posada en escena dels clubs. El Manresa CE va suspendre la presentació del primer equip que tenia prevista per a ahir i la presidenta, Ruth Guerrero, va explicar que «avui ens reunirem amb la junta directiva per veure què fem, estem en espera. De moment no en podem treure cap conclusió i quan tinguem més informació prendrem una decisió». En canvi, el Manresa de futbol sala sí que té previst començar a entrenar-se el dia que tenien previst, el proper dimarts dia 18 d'agost. «Hem de parlar amb l'Ajuntament i encara no sabem el calendari. Si comencem la temporada a final d'octubre no té sentit començar la pretemporada vuit setmanes abans», argumentava Pusó. Per la seva banda, CF Igualada i Sala 5 Martorell mantenen els seus calendaris respectivament.

El comunicat de la Federació Espanyola de Futbol recalcava la importància i la necessitat d'un «pla transversal» que asseguri la supervivència jurídica i la seguretat sanitària per als clubs i tots els seus implicats. Els clubs entenen que cal buscar un equilibri coherent i segur entre les necessitats sanitàries i les econòmiques, perquè per a moltes d'aquestes entitats la supervivència passa per aquest encaix. «Estem veient com els gimnasos obren, hi ha gent a les platges, els bars estan oberts. Nosaltres només reclamem que s'actuï amb coherència. Aturar-ho tot no és la solució», explicava Jorba. «Què farem quan al setembre els nens hagin de tornar a l'escola? Cal adaptar-se a la nova normalitat sabent que hi ha riscos», recalcava el president del CF Igualada.

Els clubs esperen rebre nova informació «els propers dies» i queden en espera de saber quins seran els protocols sanitaris de cara a la temporada 20-21.