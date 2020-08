El València, Espanyol, Mallorca i Las Palmas comuniquen casos positius per coronavirus

El València, l'Espanyol, el Mallorca i la UD Las Palmas van comunicar aquest dimarts l'aparició de casos positius per coronavirus entre els membres de la seva plantilla en les proves realitzades abans d'iniciar les seves respectives pretemporades.



El primer a informar va ser el conjunt valencianista, que ha detectat els positius després de "les proves PCR i serològiques realitzades aquest dilluns al primer equip, cos tècnic i entorn més directe, amb motiu de l'inici de treball de pretemporada".



"S'han detectat dos casos positius per COVID-19, que es troben aïllats en els seus corresponents domicilis, d'acord amb els protocols de LaLiga i del mateix València i que ja han estat comunicats de manera immediata a les autoritats sanitàries", va indicar el club 'che' en nota de premsa.



El conjunt valencianista va recordar que "des del primer moment d'aquesta crisi sanitària ha donat especial importància a les mesures per poder frenar l'expansió de la pandèmia" i va assegurar que "mantindrà un molt estricte protocol amb el qual estan absolutament compromesos tots els integrants del primer equip i el seu cos tècnic".



Cal recordar que el València ja va ser afectat el mes de març pel virus, quan va assenyalar que tenia cinc casos positius, dies després d'haver rebut al Atalanta italià en la volta de vuitens de la Lliga de Campions.





Un altre equip que va ser molt afectat pel virus va ser l'Espanyol, que va arribar a tenir aamb la malaltia, i que aquest dimarts ha revelat, després de les proves del dilluns a la plantilla professional, el cos tècnic i la resta de col·laboradors vinculats al primer equip, ", que ja ha estat aïllat en el seu domicili seguint els protocols establerts per la Lliga i les autoritats sanitàries"."Aquesta circumstància obligarà, de nou, al fet que tot el col·lectiu sigui sotmès a noves proves PCR que se celebraran aquest dijous. Fins a obtenir els resultats d'aquest segon test, els entrenaments hauran de realitzar-se de manera individualitzada, tal com recull el protocol d'actuació per a la volta als entrenaments dels equips de LaLiga", va afegir el club català.En LaLiga SmartBank, va haver-hi dos altres equips que van anunciar nous positius com eli la, en tots dos casos,"Aquest cas positiu es troba aïllat en el seu domicili d'acord amb els protocols de LaLiga i del RCD Mallorca i les autoritats sanitàries estan al corrent d'això", va assenyalar el club mallorquí, que tornarà als entrenaments el dimecres treballant "de manera individual fins a la realització de noves proves"."Una vegada coneguts els resultats, s'ha detectat un cas positiu per COVID-19 en el primer equip. D'acord amb els protocols de LaLiga, ja es troba aïllat en el seu domicili i ja ha estat comunicat a les autoritats sanitàries", va apuntar per la seva part el conjunt grancanario.Aquestss'uneixen als anunciats en les últimes setmanes per altres equips de LaLiga Santander com el, elo l', o el, l'i el, de LaLiga SmartBank.