El Baxi Manresa es presenta amb set cares noves i cinc veterans

El Baxi Manresa sempre ha estat un equip que s'ha mogut bé a les trinxeres. Ahir es va presentar de manera oficial la plantilla 20-21 del conjunt bagenc, una que tindrà com a objectiu lluitar no només per mantenir la categoria, sinó per combatre l'estranya i atípica situació que planteja el panorama sanitari actual. Els reptes sempre han estat adob per als manresans.

En un mercat diferent i difícil econòmicament, el club va presentar totes les noves incorporacions, que configuren un equip versàtil i per explotar. De les 12 fitxes del primer equip, només cinc segueixen del curs passat. El Baxi es reinventa amb un entrenador tan contrastat com Pedro Martínez.

La marxa de Magarity donava per tancada la plantilla del Baxi per a la 20-21 després que els manresans anunciessin la setmana passada la incorporació del pivot Seth Hinrichs. Ahir, en una presentació diferent de la resta, amb mascaretes i distància de seguretat, el club va oficialitzar l'inici de la temporada després d'una setmana d'entrenaments. Des de la tornada a la màxima competició, el Baxi fa dos anys consecutius que supera les expectatives, amb plantilles sempre renovades. Durant la presentació, el president, Josep Sàez, va assegurar que «hem d'oblidar tot el que no depèn de nosaltres i concentrar-nos a fer una bona pretemporada i continuar treballant. La resta ja es veurà». En aquest sentit, l'interrogant que marca no només l'ACB, sinó totes les competicions esportives de màxim nivell, fa que més que mai els jugadors i cos tècnic s'hagin de centrar exclusiva i únicament en l'esport. La resta de variables són ara, més que mai, incontrolables.

Tant per a Sàez com per al tècnic, Pedro Martínez, «hi ha un molt bon equip». Martínez va apuntar que «tenim un molt bon grup de jugadors, ara hem de transformar-lo en un bon equip». L'entrenador es va mostrar «il·lusionat davant aquesta nova temporada, amb ganes d'entrenar » i, respecte dels nous fitxatges, va assegurar que «tots venen amb moltes ganes de treballar, hi ha jugadors joves amb ganes de fer-se un nom a l'ACB». Només es mantenen cinc jugadors de la temporada passada (Eulis Báez, Dani Pérez, Yankuba Sima, Juan Pablo Vaulet i Guillem Jou) i dins l'equip tècnic hi ha hagut un canvi substancial, Salva Camps serà el nou assistent del Baxi. L'ex del Gran Canària B passarà a ocupar el lloc de Xevi Pujol, qui ha passat a fer feines de despatx com a director esportiu.



El públic, el gran interrogant

Una de les grans incògnites de cara a la temporada vinent és si es podrà tenir o no el públic als pavellons. El Baxi Manresa és un dels equips que més aprofiten el factor pista, i en aquest sentit l'entrenador Pedro Martínez va remarcar les paraules del president: «Pel que fa a a preparació ens hem de concentrar en el que ens toca. Estem vivint una situació que ens supera a tots». Una de les qüestions més interessants és veure com el Baxi Manresa suplirà les baixes de Magarity i Kravish, dos jugadors que sumaven centímetres a la pintura. La temporada passada el conjunt manresà tenia quatre jugadors en plantilla per sobre dels 2,05 metres. Enguany en tenen tres. Pedro Martínez va admetre que «tant Magarity com Kravish van fer una gran feina. Els ho hem d'agrair, no serà fàcil suplir-los, però ho aconseguirem».

Eulis Báez i Rafa Martínez són els basquetbolistes més veterans d'una plantilla que encara s'està coneixent i en què hi ha fins a set cares noves. Aquest mercat de fitxatges ha estat diferent del de l'estiu passat, on, tret d'Eulis Báez, la resta de jugadors eren joves amb projecció. Enguany han arribat reforços ja veterans com Rafa Martínez (38) i Jonathan Tabu (34), i jugadors contrastats com Scott Eatherton (28), el vigent MVP de la lliga alemanya i que arriba per ser un dels referents del Baxi Manresa. A més, a aquests noms s'hi sumen els de Makai Mason –que ve de jugar l'Eurolliga amb l'Alba de Berlín–, Seth Hinrichs, Martynas Sajus i l'estoni Janari Joesaar. Perfils diferents els un dels altres, però la majoria són basquetbolistes que estaran per primer cop a l'ACB amb tot el que suposa quant a visibilització. L'entrenador va recalcar durant la presentació «que tenim una molt bona plantilla. Està força compensada i tenim moltes ganes de treballar. Volem estar orgullosos de la feina feta quan acabi la temporada».

Actualment, el Baxi Manresa es troba en plena campanya pels abonaments de la 20-21 i el president va animar als aficionats « a anar al Congost. Tenim un bon equip i segur que gaudirem d'un bon bàsquet quan es pugui». El Baxi Manresa vol seguir consolidant-se i creixent com a entitat. Ara caldrà superar no només la barrera esportiva, sinó també la situació sanitària. Mentre el Nou Congost no s'ompli, l'equip haurà de buscar oxigen dins seu.