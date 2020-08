El CF Martorell reprèn el camí a Tercera

Amb una plantilla remodelada i rearmada amb nou fitxatges, amb l'afany de ser competitius per poder optar a un ascens històric i amb acurades mesures per protegir els futbolistes de la covid-19.

Així van començar els jugadors del Club de Futbol Martorell una atípica pretemporada, dilluns. «Soc conscient que no tinc la millor plantilla de la categoria ni el pressupost més alt, sinó uns dels més baixos, però aquests futbolistes poden convertir-se en el millor equip de Primera Catalana», sentencia l'entrenador dels blanc-i-vermells, Albert Nualart.

L'inconformista tècnic vilacavallenc dirigeix, per quarta temporada seguida, el primer equip martorellenc. Albert Nualart va segellar la renovació a principi de maig. «Tot i que tenia ofertes d'altres equips, no vaig dubtar a l'hora de continuar a Martorell per quatre raons: el feeling que tinc amb la junta directiva, la solidesa del projecte esportiu del CF Martorell, l'estabilitat econòmica del club i, per últim, el seu potencial de creixement, pel que fa tant al primer equip com al futbol base i en l'àmbit del futbol femení».



Nou incorporacions i un comiat L'equip blanc-i-vermell ha incorporat nou futbolistes per suplir algunes baixes rellevants, com la del carismàtic capità Albert Serrats, que es retira per centrar-se en la seva professió, o la del golejador Abderrahime Haddouch (UE Sant Ildefons). Tampoc continuen a Martorell el central Jordi de Sande (CE Manresa) i els porters Toni Domínguez (UD Viladecans) i Marc Ollé (UE Castellar).

Els jugadors que formen la plantilla blanc-i-vermella són els porters Dani Baquero (FC Joanenc) i Souleiman Touray (Unificació Bellvitge/Lliga Nacional Juvenil); els defenses Èric Arévalo, Marc Colell, Enric Soriano, Xavier Sansegundo, Álex Otero (Jàbac i Terrassa/Divisió d'Honor Juvenil), Michael Stalin Pico, Isaac Santaulària i Martí Rafanell (CE Sabadell/Lliga Nacional Juvenil); els migcampistes Martí Ramos (UD Viladecans), Adrià Aguilera, Xavier Torres, Pau Hernández, Marc Serra (CE Berga), Guillem Gámez i Jordi Pérez; i els mitjapuntes i davanters Carles Güell (FC Martinenc), Roger Gorrea (UE Sant Ildefons), Kilian Honorato (FC Santboià), José A. López Balada i Xavier Marco.

També faran la pretemporada el porter finlandès establert a Catalunya per estudiar Esa Aalto (Cardiff Metropolitan University FC) i els jugadors procedents de l'equip juvenil Marc Saldaña (central), Yeray García (mitjapunta) i Mykola Lavryk (davanter).

El cos tècnic del primer equip, a més de Nualart, manté Sergi Seró (segon entrenador), el preparador físic David Raso, el fisioterapeuta Rubén Pascual i l'auxiliar José Zamudio. S'hi afegeixen Pepe Sallent, com a entrenador de porters, Andreu Asensio, com a analista, i un segon auxiliar, Juan Martínez.

Albert Nualart, Sergi Seró i David Raso han dissenyat una pretemporada de vuit setmanes que es complementarà amb vuit partits de preparació. «Sortim d'una aturada inèdita per als futbolistes, de cinc mesos, que requereix una posada a punt més llarga per minimitzar el risc de futures lesions, assenyala Nualart. «Si som capaços de construir el millor equip, assolirem l'ascens a Tercera Divisió com a campions», sentencia el tècnic de Viladecavalls.