Barça i Bayern s'enfronten avui després d'un duel d'aparences

El Barça i el Bayern han viscut les últimes setmanes davant un mirall que els rebota imatges oposades. A un equip l'empetiteix, a l'altre l'ageganta. Avui, al camp, es veuran les cares de debò, i s'acabaran els jocs d'aparences. A partit únic no hi ha imatge prèvia que compti, ni declaració que intimidi. Només futbol. El Barça i el Bayern es batran en un partit marcat per la diferència dialèctica d'uns i altres.

L'equip de Setién té un repte majúscul. Feia temps que no es trobava davant un equip tan superior en ritme com el Bayern de Flick i, sobretot, feia molt que el Barça no era vist pels experts com al rival inferior en un partit a cara o creu. El factor sorpresa en un partit únic és exponencial, i encara més si es té en compte que jugarà Lionel Messi, el futbolista que més partits ha canviat i dominat per pura inèrcia. L'argentí sumat a Ter Stegen i Gerard Piqué configuren la columna vertebral d'un equip envellit, conscient de les seves limitacions, que espera vèncer el que ara mateix és el conjunt més versàtil i fresc dels que queden vius a la Champions League.

«És el partit més important de la temporada. Serà interessant que sigui a partit únic», va apuntar Arturo Vidal a la roda de premsa, ahir a Lisboa. El xilè té molts números per ser titular –és el futbolista que més minuts ha jugat amb Setién– després de perdre's per sanció la tornada dels vuitens davant el Nàpols. Un Vidal que coneix molt bé la idiosincràsia dels alemanys després de tres temporades a Munic. El Barça es troba davant una oportunitat única, gairebé irrepetible, per aconseguir el títol que fa cinc anys que se'ls escapa. A partit únic, l'aroma d'Eurocopa, de trofeu estiuenc banyat amb la mística de la Champions, crea un ambient completament nou i desconegut on les tones d'experiència sobre les espatlles de jugadors com Piqué, Alba, Busquets, Messi i Suárez pot fer decantar la balança. Davant, el Bayern, l'equip que seria el Reial Madrid si aquest no existís. Pocs equips respiren tants aires de grandesa com el quadre muniquès.

«Ells són el Bayern, però nosaltres tenim Leo», va dir Vidal com si la figura de l'argentí fos una mena d'escut, un coixí sobre el qual construir una idea. Messi fa temps que és l'única certesa que té el Barça i Arturo Vidal no se'n va amagar. El Bayern és més bon equip, però no té Messi. I recupera un Ousmane Dembélé després de sis mesos sense jugar. «Estem entusiasmats. Esperem que pugui tenir algun minut i ho faci bé», va confessar Setién durant la roda de premsa. Des de les xarxes socials del club s'han anat penjant vídeos on es veia al francès molt entonat. La història, amb Dembélé, és cíclica i cruel. L'aficionat s'entusiasma per acabar xocant frontalment amb la realitat.

Setién no va parar de recordar la «igualtat» en l'eliminatòria i va recalcar de manera reiterada que «és molt important tenir la pilota per evitar que el Bayern ens faci mal. Són un equip molt fort amb la pilota als peus». Unes declaracions que obren l'interrogant quant a sistema. Quatre migcampistes en rombe? Els noms de Riqui Puig i Ansu Fati segueixen damunt la taula després que davant el Nàpols no juguessin ni un minut. Els dos futbolistes que més agilitzen i dinamitzen el lent joc del FC Barcelona poden ser discurs o recurs. Setién no va confirmar res ahir a la roda de premsa, i va deixar la porta oberta a especulacions i debats.

El partit d'avui té caires heroics. El Barça, la vella glòria menyspreada pel rival, Messi, l'heroi ferit que busca redimir-se. Champions League al mes d'agost, en una eliminatòria amb gust de final anticipada, a tot o res entre dos vells rivals. El precipici s'accelera davant la vista dels blaugrana mentre el vertigen cada vegada pesa més. Els futbolistes accepten allò que els aficionats perceben gairebé com a veritat universal: Leo Messi i deu més.