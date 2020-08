Viñales aconsegueix la primera «pole» de la temporada al Gran Premi d'Àustria

El pilot català Maverick Viñales (Yamaha) ha aconseguit aquest dissabte la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Àustria, cinquena cita del Mundial de motociclisme, i sortirà des de primera fila junt amb l'australià Jack Miller (Ducati) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha).



Amb un temps d'1.23.450, el de Roses, que aconsegueix la seva primera posició de sortida de la temporada -i la 21a de la seva carrera- i la primera també per a un pilot espanyol, va aconseguir regnar en una Q2 en la qual Yamaha va tornar a demostrar el seu domini al Red

Bull Ring. A més, l'escuderia japonesa ha signat tres de les quatre poles del curs en la categoria reina.





